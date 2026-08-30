وفد لبناني رسمي يتجه إلى دبي للاطلاع على التجربة الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية

يبدأ وفد رسمي لبناني الاثنين زيارة إلى دبي تستمر ثلاثة أيام، ضمن برنامج ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، بهدف الاطلاع على التجربة الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية ونقل الخبرات إلى المؤسسات اللبنانية.



ويضم الوفد 23 مسؤولاً وخبيراً من 13 جهة رسمية، برئاسة وزيري الاقتصاد عامر بساط والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.



ويتضمن البرنامج لقاءات حول الذكاء الاصطناعي، التشريعات، تصفير البيروقراطية والتحول الرقمي، إضافة إلى زيارات لمؤسسات إماراتية رسمية في خطوة تهدف أيضاً إلى فتح تعاون مباشر ومستدام بين المؤسسات الحكومية في البلدين