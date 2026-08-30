عون يتصل بأمير قطر: تقدير للمواقف الداعمة للبنان والجيش اللبناني

اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره خلاله على مواقف قطر الداعمة للبنان والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار معرباً عن تقديره للأمير تميم على دعمه المتواصل للبنان وشعبه لا سيما للجيش اللبناني.