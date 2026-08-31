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انطلاق اليوم الأول من زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى دبي

أخبار لبنان
2026-08-31 | 01:15
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انطلاق اليوم الأول من زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى دبي
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انطلاق اليوم الأول من زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى دبي

انطلق اليوم الأول من زيارة الوفد الرسمي اللبناني إلى دبي، والتي تستمر ثلاثة أيام ضمن برنامج ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، بهدف الاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير الإدارة وتعزيز التعاون المباشر بين مؤسسات الدولتين.

 

ويضم الوفد 24 مسؤولاً برئاسة وزيري الاقتصاد عامر بساط والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.

 

ويشمل برنامج اليوم الأول لقاءات مع محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر العلماء، ووزير التجارة الخارجية ثاني الزيودي، إضافة إلى مسؤولين إماراتيين، وجلسات حول الذكاء الاصطناعي، التشريعات، استشراف المستقبل، الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية والتجارة الخارجية.

 

وتهدف الزيارة إلى أن تحدد كل جهة لبنانية احتياجاتها ومجالات استفادتها من الخبرة الإماراتية، وأن تفتح قنوات تواصل وتنسيق مباشرة ومستدامة مع نظيراتها، تمهيداً لتطوير التعاون الحكومي بين البلدين، والبحث في مراحل لاحقة في فرص ومشاريع استثمارية محتملة من دولة إلى دولة

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