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الرئيس عون غادر إلى اليونان لاجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة تعزيزًا للعلاقات بين البلدين

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم متوجها إلى اليونان في زيارة يجري خلالها محادثات رسمية مع رئيس الجمهورية اليونانية قسطنطين تاسولاس ورئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.