وزير الثقافة وقّع اتفاقية تعاون مع "سينما لبنان"

وقّع وزير الثقافة غسان سلامة ورئيسة مؤسسة "سينما لبنان" (Fondation Liban Cinéma – FLC) مايا دي فريج اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم قطاع السينما اللبنانية، وتطوير الإنتاج الوطني، وتعزيز موقع لبنان كمركز إقليميّ للإنتاج السينمائيّ والإنتاج المشترك.

ولفت الوزير سلامة الى ان " اتفاقية التعاون هذه تأتي في صلب رؤيتنا للقطاع السينمائي، وتترجم التزامنا بتوفير البيئة التي تمكّن الإبداع اللبناني من النمو والوصول إلى العالم”.

وأشار إلى ان "السينما ليست فقط مساحة للتعبير عن قصصنا وهويتنا، بل هي أيضًا قطاع اقتصادي يخلق فرصًا لآلاف العاملين فيه".

وقال:”من هنا، يندرج هذا التعاون في إطار استراتيجية الصناعات الإبداعية والثقافية في لبنان التي أطلقناها في بداية هذا العام، والتي وضعنا من خلالها رؤية متكاملة للنهوض بهذا القطاع، عبر تعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية، وتنمية مهارات العاملين فيه، وتوسيع الشراكات، بما يفتح المجال أمام المواهب اللبنانية للتطور وبناء مستقبلها في لبنان، ويسهم في نمو القطاع واستدامته."