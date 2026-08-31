رئيس الجمهورية: مصالحنا المشتركة بين لبنان واليونان هي من مقتضيات مستقبلنا

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح.

وشدّد على أنّ مصالح الدول الحديثة والديمقراطية تنطلق من إرادة شعوبها وتهدف أولاً وأخيراً إلى تحقيق الخير والتقدم والازدهار لها.



وقال: "صحيح أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح أولاً وأخيراً. لكن الصحيح أيضاً أن مصالح أي دولة حديثة ديمقراطية، منبثقة من إرادة شعبها، تقوم أولاً وأخيراً على تحقيق خير هذا الشعب وتقدمه وازدهاره".



وأضاف:" أن خير أي شعب مرتبط بنظرته إلى تاريخه وتقاليده وتراثه وذاكرته وشخصيته ومنظومة القيم في مجتمعه، كما بتطلعه إلى مستقبله ودوره ورسالته، في أرضه وفي محيطه، وهو ما يشكل هوية هذا الشعب".



وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "هذه الرؤية تنطبق على العلاقات اللبنانية - اليونانية"، قائلاً: "لذلك أرى أن مصالحنا المشتركة، بين لبنان واليونان، هي فعلاً من عمر التاريخ، كما هي من نتاج حاضرنا ومن مقتضيات مستقبلنا".