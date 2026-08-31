"لقاء سيدة الجبل": الطريق نحو السلام في المنطقة

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية الكترونيا في حضور احمد فتفت، احمد عياش، احمد ظاظا، ادمون يزبك، اسماعيل شرف الدين، امين بشير، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، جوزف مخايل، حبيب خوري، حسن بزيع، حسن عبود، خليل طوبيا، حسان قطب، خالد نصولي، دانيال زاخر، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طلال ناجي، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر العلي، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، كورين ابي نادر، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مصطفى علوش، مياد حيدر، ميسم النويري، نادرة فواز، نادين كارابيديان، نبيل يزبك، نوال المعوشي، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس ويوسف الخوري.



واثر اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى ان المنطقة "تشهد صعودا واضحا للراديكاليات والاحلاف المذهبية والطائفية التي تتنافس مع بعضها البعض على تقديم سرديات سياسية متناقضة، تنتهي بتأكيد دخولها في حروب دينية نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف واين تنتهي. وأمام هذا المشهد الخطير، ندعوا اصحاب المصلحة الوطنية من مسلمين ومسيحيين ويهود وعلمانيين في المنطقة إلى متابعة العمل لإيجاد طريق نحو السلام، بدءا من إطلاق مؤتمر جامع يدرس الواقع وينتهي بوضع تصور لابتكار طريق عربية ودولية للسلام مبني على العدالة والحرية والمساواة والحقوق، لأنه الحل الوحيد الذي يستفيد منه الجميع".