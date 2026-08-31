مرقص عن الإجتماع الوزاري برئاسة سلام: بحث في بديل "اليونيفيل" وتعزيز الإيرادات

شدّد اللقاء الوزاري الدوري على ضرورة استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، في ظل التداعيات التي قد تترتب على انسحاب قوة «اليونيفيل» وما يمكن أن يتركه ذلك من فراغ.

وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري الدوري في السرايا الكبيرة، بحضور عدد من الوزراء.

ولفت وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى أن البحث تركّز على ثلاثة ملفات رئيسية، في مقدّمها موضوع قوة «اليونيفيل». وتناول الاجتماع وضع الموارد المالية في ظل شحّها، مع التشديد على تكثيف الجباية وتعزيز الإيرادات، ولا سيّما الجمركية والضريبية، إضافة إلى الإيرادات المتصلة بالأملاك البحرية، فيما كشف مرقص عن قرب عرض مشروع قانون الموازنة على الحكومة.

وبحث الاجتماع في ملف ثالث تناول التحضيرات والحاجات المرتبطة بانطلاق العام الدراسي، إلى جانب عدد من الملفات المعيشية والحياتية.