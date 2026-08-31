الحجار تابع مع حنا ورفول وعبود وطبارة شؤوناً إنمائية وإدارية وخدماتية

عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار مع رئيس بلدية عندقت طاني حنا الإجراءات التي تعتمدها البلدية لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم السير، إلى جانب حاجات البلدة ومطالب أهلها، وذلك خلال لقاء جمعهما في مكتبه. والتقى الحجّار الوزير السابق بيار رفول في زيارة تناولت مروحة من الملفات.

وشدّد الوزير خلال استقباله رئيسة مجلس كتّاب العدل في لبنان رنده عبود على رأس وفد، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتسهيل شؤون المواطنين ومعاملاتهم، وبحث الجانبان الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الحجّار مع رئيسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ديانا طبارة عدداً من المشاريع التي تنفّذها الجمعية في لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت.