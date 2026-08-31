رئيس الوزراء العراقي استقبل العلامة الخطيب وسيزور لبنان في تشرين الأول

استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ظهر اليوم في بغداد، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الذي وصل قبل ظهر اليوم الى العاصمة العراقية.وفي جلسة مطولة في مقر رئاسة الوزراء، كانت مناسبة عرض فيها العلامة الخطيب واقع الحال في لبنان والجنوب على وجه الخصوص، وسلمه مذكرة بالأرقام حول هذا الواقع. وشكر العراق حكومة وشعبا على المساعدات التي يقدمها للبنان في أكثر من مجال.وتم التداول في شؤون المنطقة وشجونها والعلاقات مع العالم العربي وايران والغرب، حيث أكد الزيدي الاستمرار في السياسة التي بدأها لجهة الانفتاح على كل الجهات.وكشف الزيدي أنه سيزور لبنان في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدا استمرار العراق في تقديم كل ما يحتاجه لبنان من مساعدات.