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سلام استقبل وفدا من القرى الأمامية الحدودية لمتابعة المطالب
أخبار لبنان
2026-08-31 | 10:16
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سلام استقبل وفدا من القرى الأمامية الحدودية لمتابعة المطالب
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من رؤساء بلديات وأعضاء المجالس البلدية لقرى البستان، يارين، مروحين، الظهيرة والزلوطية الحدودية.
وبعد اللقاء تحدث الشيخ ناجي السويد باسم الوفد، قائلا: "تشرفنا باللقاء مع رئيس الحكومة، متابعةً لشؤون القرى الحدودية وقرى الحافة الأمامية، وكان هناك عدد من المطالب. وكان رئيس الحكومة حريصا، كل الحرص، على متابعة كل المطالب، وقد تم تلاوة المحضر عليه، وكانت هناك معالجة لكل المطالب التي نوقشت مع سلام".
وقال: "نتوجه بالشكر على هذا الاهتمام الجيد والكبير، وعلى هذا الحرص الذي ينمّ عن مدى حبّه ومتابعته لقرى الجنوب على وجه الخصوص، ومنها قرى الحافة الأمامية".
أخبار لبنان
نواف سلام
القرى الأمامية الحدودية
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