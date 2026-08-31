مخزومي التقى الهزاع: لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات مع سوريا

التقيت القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، السيد إياد الهزاع، في لقاء غني وبنّاء تناولنا خلاله العلاقات اللبنانية–السورية، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها بما يليق بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا.
وأكدت أن لبنان يتطلع إلى أفضل… pic.twitter.com/RZgMZhLk8l
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 31, 2026
التقيت القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، السيد إياد الهزاع، في لقاء غني وبنّاء تناولنا خلاله العلاقات اللبنانية–السورية، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها بما يليق بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا.
وأكدت أن لبنان يتطلع إلى أفضل… pic.twitter.com/RZgMZhLk8l