مخزومي التقى الهزاع: لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات مع سوريا

أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، إياد الهزاع، مشيرا الى أن اللقاء كان "غنيا وبنّاء وتناول العلاقات اللبنانية–السورية، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها بما يليق بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا".



وقا عبر حسابه على منصة "إكس": "أكدت أن لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات مع سوريا، قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون الصادق، بما يحفظ سيادة البلدين ومصالحهما المشتركة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، ويسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في لبنان وسوريا والمنطقة. كما أكدنا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لمعالجة الملفات المشتركة بروح من المسؤولية والانفتاح، وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين إلى مستقبل أفضل".