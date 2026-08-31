الصدي يتصدى لمخالفة نهرية في أفقا

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البييان الآتي:



إستحصل السيدين مهدي وحسين علي زعيتر على موافقتين مبدئيتين بتاريخ 11/1/2024 و15/4/2024 من اجل اذن مرور على العقار رقم 24 في منطقة افقا العقارية في قضاء جبيل، بعدما تقدما بطلب سجل بالرقم 928/2023 تاريخ 31/7/2023 لإشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية على مجرى نهر إبراهيم من منطقة افقا العقارية في قضاء جبيل بهدف المرور الى العقار.



لكن بعدما لم يتم اثبات ملكية العقار رقم 24 وبعدما تبين ان المساحة يتم اشغالها لغير غاية المرور ويتم منع المواطنين من الوصول الى مرفق عام، اصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدي قراراً حمل الرقم 238/ق.و. بتاريخ 31/8/2026 الغى بموجبه الموافقتين المبدئيتين مطالباً الاخوين زعيتر بإزالة كافة التعديات الحاصلة وإعادة الحال على ما كانت عليه قبل حصول التعديات.