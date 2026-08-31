الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السيد التقت اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل: الحاجات تفوق الإمكانيات
أخبار لبنان
2026-08-31 | 13:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
السيد التقت اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل: الحاجات تفوق الإمكانيات
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اجتماعين منفصلين، اليوم، مع وفدين من اتحاد "بلديات بنت جبيل" واتحاد "بلديات جبل عامل"، في إطار متابعة أوضاع القرى والبلدات الجنوبية المتضررة من الحرب والاستماع مباشرة إلى رؤساء البلديات حول واقع الأهالي واحتياجاتهم.
وأكدت السيد أن "حجم الحاجات في الجنوب اليوم يفوق الإمكانيات والموارد المتاحة، في ظل الدمار الواسع واستمرار نزوح عدد كبير من العائلات وتعذّر العودة إلى عدد من القرى"، مشددة على "ضرورة تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المتاحة إلى حيث الحاجة الأكبر، بالتنسيق بين الدولة والبلديات والشركاء".
وشكّل ملف النزوح والعودة محوراً أساسياً في الاجتماعين، حيث جرى البحث في "أوضاع العائلات التي فقدت منازلها أو لا تزال خارج بلداتها، والحلول السكنية المؤقتة الممكنة، وسبل توفير الدعم الاجتماعي والمعيشي إلى حين توافر ظروف العودة وإعادة الإعمار".
كما تناولت الاجتماعات برنامج "أمان" وبرنامج "شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات" (SRSN)، وسبل تعزيز تبادل المعلومات والبيانات حول المستفيدين من برامج الوزارة مع البلديات بما يحسّن المتابعة والاستجابة للاحتياجات على المستوى المحلي. كذلك جرى البحث في احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الجمعيات المحلية، وواقع مراكز الخدمات الإنمائية، ولا سيما المراكز المتضررة أو الموجودة في مناطق يتعذّر الوصول إليها.
وأكدت السيد أن "الوزارة تعمل على تعزيز مراكز الخدمات الإنمائية القادرة على العمل وتوسيع نطاق خدماتها، بالتوازي مع إيجاد آليات للوصول إلى أبناء البلدات التي يتعذّر تشغيل مراكزها حالياً".
وشددت على أن "عودة الدولة إلى الجنوب لا تقتصر على الأمن، بل تعني أيضاً أن يجد المواطن الدولة إلى جانبه اجتماعياً في المساعدة والحماية والخدمات ودعم قدرته على البقاء والعودة".
وأضافت: "هدفنا ليس إدارة النزوح إلى أجل غير مسمى، بل حماية أهلنا اليوم وإزالة العوائق أمام عودتهم الآمنة والكريمة. هناك قرى عاد إليها أهلها وتحتاج إلى استعادة الخدمات ودعم التعافي، وقرى أخرى لا تزال العودة إليها متعذّرة. الحاجات مختلفة، والموارد محدودة، ولذلك علينا أن نعمل مع البلديات على تحديد الأولويات وضمان وصول الدعم إلى حيث الحاجة الأكبر".
واتُّفق على "مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والاتحادين والبلديات، بما يسمح بمتابعة أوضاع العائلات وتحديد الأولويات والاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات على الأرض".
وأكدت السيد في ختام الاجتماعين أن "التعافي وإعادة الإعمار يجب أن ينطلقا من الناس ومن احتياجات القرى نفسها، وأن الوزارة ستواصل العمل إلى جانب البلديات ومؤسسات الدولة والشركاء لتثبيت حق أهالي الجنوب في العودة إلى قراهم والعيش فيها بكرامة".
أخبار لبنان
التقت
اتحادي
بلديات
عامل:
الحاجات
الإمكانيات
التالي
كرامي عرضت التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي في الجنوب خاصة وترأست اجتماعا لتطوير الامتحانات الرسمية
الصدي يتصدى لمخالفة نهرية في أفقا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-14
الزين استقبلت وفدا من بلدية بنت جبيل: التعافي البيئي شرط أساسي لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-08-14
الزين استقبلت وفدا من بلدية بنت جبيل: التعافي البيئي شرط أساسي لإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
2026-07-12
بلدية بنت جبيل: الدولة مطالبة بالتحرك الفوري والفاعل لحماية ما تبقى من المدينة
أخبار لبنان
2026-07-12
بلدية بنت جبيل: الدولة مطالبة بالتحرك الفوري والفاعل لحماية ما تبقى من المدينة
0
أخبار لبنان
2026-07-26
جنبلاط: أهم شيء أن لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود
أخبار لبنان
2026-07-26
جنبلاط: أهم شيء أن لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود
0
أخبار لبنان
2026-07-31
الرئيس سلام اطلع من اتحاد بلديات طرابلس على طرحه لحلول عملية وعلمية تتعلق بمطمر طرابلس
أخبار لبنان
2026-07-31
الرئيس سلام اطلع من اتحاد بلديات طرابلس على طرحه لحلول عملية وعلمية تتعلق بمطمر طرابلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:17
حملة توعوية لقوى الامن في صيدا لتعزيز الوعي على السّلامة المروريّة والقيادة الآمنة للدراجات الآليّة
أمن وقضاء
14:17
حملة توعوية لقوى الامن في صيدا لتعزيز الوعي على السّلامة المروريّة والقيادة الآمنة للدراجات الآليّة
0
أخبار لبنان
14:15
تدابير وتحويلات للسّير عند جادتي بيار الجميل وعبدالله اليافي بسبب أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة
أخبار لبنان
14:15
تدابير وتحويلات للسّير عند جادتي بيار الجميل وعبدالله اليافي بسبب أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة
0
أخبار لبنان
13:59
السفير الاسعد زار بلدة الدامور والتقى رئيس البلدية والاعضاء: ما يجمع لبنان وفلسطين تاريخ من التضحيات
أخبار لبنان
13:59
السفير الاسعد زار بلدة الدامور والتقى رئيس البلدية والاعضاء: ما يجمع لبنان وفلسطين تاريخ من التضحيات
0
أخبار لبنان
13:57
كرامي عرضت التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي في الجنوب خاصة وترأست اجتماعا لتطوير الامتحانات الرسمية
أخبار لبنان
13:57
كرامي عرضت التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي في الجنوب خاصة وترأست اجتماعا لتطوير الامتحانات الرسمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-04
عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال
أخبار لبنان
2026-08-04
عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال
0
خبر عاجل
2026-07-14
أكسيوس عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء طرح لترامب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل
خبر عاجل
2026-07-14
أكسيوس عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء طرح لترامب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل
0
أخبار لبنان
2026-03-01
الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) في كل المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
2026-03-01
الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) في كل المناطق اللبنانية
0
أخبار لبنان
2026-02-25
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
أخبار لبنان
2026-02-25
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:15
تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة
أخبار دولية
15:15
تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18
0
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
0
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
06:40
تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45
رياضة
06:40
تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45
2
أمن وقضاء
05:10
ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه
أمن وقضاء
05:10
ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه
3
حال الطقس
02:41
طقس صيفي من جديد...
حال الطقس
02:41
طقس صيفي من جديد...
4
أمن وقضاء
06:54
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
أمن وقضاء
06:54
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
5
رياضة
07:50
تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول
رياضة
07:50
تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول
6
آخر الأخبار
07:34
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
آخر الأخبار
07:34
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
7
خبر عاجل
09:17
انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة
خبر عاجل
09:17
انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة
8
خبر عاجل
08:46
ربع ثالث مميز لمنتخب لبنان يمنحه التقدم 69-67
خبر عاجل
08:46
ربع ثالث مميز لمنتخب لبنان يمنحه التقدم 69-67
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More