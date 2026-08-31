الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي عرضت التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي في الجنوب خاصة وترأست اجتماعا لتطوير الامتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2026-08-31 | 13:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كرامي عرضت التحضيرات لانطلاقة العام الدراسي في الجنوب خاصة وترأست اجتماعا لتطوير الامتحانات الرسمية
ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعا إداريا ضم المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق وعددا من رؤساء الوحدات المعنية بالإدارة والتحضير لانطلاقة العام الدراسي الجديد، ووضعتهم في صورة اجتماعها مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على هامش الإجتماع الوزاري الذي عقد صباح اليوم في السرايا، حيث شرحت الوزيرة كرامي خطة الوزارة لانطلاق العام الدراسي في لبنان وفي الجنوب بصورة خاصة، وانواع الإستجابة للأوضاع المتنوعة الصعوبة في المنطقة ، خصوصا في حي الجامعات في النبطية والبدائل المقررة للمدارس المهدمة والمتضررة جزئيا او كليا وكيفية معالجتها وتأهيلها .
كما وضعت الرئيس والمجتمعين في أجواء خطة دمج الشعب غير المكتملة في المدارس أو جمع التلامذة في مبان موحدة بحسب كل وضع على حدة، ولكن ضمن معايير واضحة تهدف إلى تأمين التعليم بصورة أجود وافضل مع توفير الهدر وتحسين الأداء.
وأشارت إلى ان "الخطط التفصيلية لكل ملف سيعلن عنها تباعا"، كما وضعت الرئيس سلام في أجواء الإستعدادات لزيارتها لمنطقة الجنوب يوم الأربعاء المقبل واخذت توجيهاته.
اجتماع للامتحانات
من جهة ثانية ترأست الوزيرة كرامي اجتماعا موسعا يتعلق بتطوير الإمتحانات الرسمية مع دراسة للوضع القائم راهنا، وتشخيص نقاط الضعف والقوة والإفادة من التجارب والممارسات الفضلى عالميا في تطوير الامتحانات الرسمية واستخدام الرقمنة والحوكمة .
كما تم عرض سيناريوهات مناسبة للوضع اللبناني ومسارات عالمية مختارة لتمكين فريق العمل والإفادة من المقاربات المطروحة والمعتمدة للوصول الى الفاعلية المطلوبة.
وكان عرض لكل جوانب الإمتحانات القائمة بما فيها من استعدادات إدارية ولوجستية وتربوية وقانونية وما يتصل برفع مستوى الرقمنة والحوكمة ، وذلك بالشراكة بين الإدارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء وجهاز الإرشاد والتوجيه ، وكيفية رفع قدرات فريق العمل لإدارة المعلومات والمحافظة على السرية والشفافية ، سيما وان نظام الأمتحانات اللبناني أظهر صموده حتى في الظروف البالغة الصعوبة .
وشكرت كرامي "الخبراء والداعمين من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية واليونيسف على الخطة التي درست الواقع وعززته بالأفكار والاقتراحات والخطط نتيجة لتشخيص الحالة والإفادة من الخبرات ونتائج التطبيق في العالم"، وثمنت "التوجهات العالمية والإفادة من النظم العالمية للامتحانات والتقييم ، وإدخال هذه التوجهات في مشروع التقييم بالكفايات الذي عمل عليه المركز التربوي للبحوث والإنماء من ضمن تطوير المناهج التربوية".
أخبار لبنان
التحضيرات
لانطلاقة
العام
الدراسي
الجنوب
وترأست
اجتماعا
لتطوير
الامتحانات
الرسمية
التالي
السفير الاسعد زار بلدة الدامور والتقى رئيس البلدية والاعضاء: ما يجمع لبنان وفلسطين تاريخ من التضحيات
السيد التقت اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل: الحاجات تفوق الإمكانيات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-29
كرامي اطلعت الرئيس عون على التحضيرات للامتحانات الرسمية والعام الدراسي المقبل
أخبار لبنان
2026-06-29
كرامي اطلعت الرئيس عون على التحضيرات للامتحانات الرسمية والعام الدراسي المقبل
0
أخبار لبنان
2026-07-03
كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة
أخبار لبنان
2026-07-03
كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة
0
أخبار لبنان
2026-06-18
كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2026-06-18
كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
2026-06-17
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
أخبار لبنان
2026-06-17
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:17
حملة توعوية لقوى الامن في صيدا لتعزيز الوعي على السّلامة المروريّة والقيادة الآمنة للدراجات الآليّة
أمن وقضاء
14:17
حملة توعوية لقوى الامن في صيدا لتعزيز الوعي على السّلامة المروريّة والقيادة الآمنة للدراجات الآليّة
0
أخبار لبنان
14:15
تدابير وتحويلات للسّير عند جادتي بيار الجميل وعبدالله اليافي بسبب أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة
أخبار لبنان
14:15
تدابير وتحويلات للسّير عند جادتي بيار الجميل وعبدالله اليافي بسبب أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة
0
أخبار لبنان
13:59
السفير الاسعد زار بلدة الدامور والتقى رئيس البلدية والاعضاء: ما يجمع لبنان وفلسطين تاريخ من التضحيات
أخبار لبنان
13:59
السفير الاسعد زار بلدة الدامور والتقى رئيس البلدية والاعضاء: ما يجمع لبنان وفلسطين تاريخ من التضحيات
0
أخبار لبنان
13:55
السيد التقت اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل: الحاجات تفوق الإمكانيات
أخبار لبنان
13:55
السيد التقت اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل: الحاجات تفوق الإمكانيات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-04
عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال
أخبار لبنان
2026-08-04
عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال
0
خبر عاجل
2026-07-14
أكسيوس عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء طرح لترامب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل
خبر عاجل
2026-07-14
أكسيوس عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء طرح لترامب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل
0
أخبار لبنان
2026-03-01
الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) في كل المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
2026-03-01
الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) في كل المناطق اللبنانية
0
أخبار لبنان
2026-02-25
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
أخبار لبنان
2026-02-25
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:15
تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة
أخبار دولية
15:15
تركيا تؤكد أن "تحالف مكة" ليس موجها ضد أي دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبنان أمام فرصة إماراتية… من تبادل الخبرات الى استرجاع الثقة وفتح الباب أمام الإستثمارات مستقبلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
آداء رائع لأبطال منتخب لبنان لكرة السلة رغم الخسارة في الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قطار طرابلس… بوابة لبنان إلى المنطقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السلامة المرورية تبدأ من المنزل فالمدرسة حتى سن الـ18
0
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
أخبار دولية
13:24
تصعيد أميركي-إيراني جديد... ضربات متبادلة وتهديدات بتوسيع المواجهة في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هنا استشهد ١٣ عنصرا من أمن الدولة في النبطية... ومن هنا تبدأ العودة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عون من أثينا: ضرورة تطبيق إتفاق الإطار كاملًا لإنهاء حال العداء مع إسرائيل
0
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
أخبار دولية
13:10
تحالفات إقليمية ودولية تُرسم وسط التوتر... «شانغهاي» أمام اختبار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
06:40
تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45
رياضة
06:40
تابعوا مباراة منتخب لبنان مع الصين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة مباشرةً على LB2 الساعة 2:30 يسبقها استوديو تحليلي على LBCI الساعة 1:45
2
أمن وقضاء
05:10
ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه
أمن وقضاء
05:10
ابتلع كبسولات تحتوي ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين وهرّبها عبر المطار... ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقفه
3
حال الطقس
02:41
طقس صيفي من جديد...
حال الطقس
02:41
طقس صيفي من جديد...
4
أمن وقضاء
06:54
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
أمن وقضاء
06:54
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
5
رياضة
07:50
تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول
رياضة
07:50
تقدم الصين على لبنان 23-14 مع نهاية الربع الأول
6
آخر الأخبار
07:34
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
آخر الأخبار
07:34
انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة
7
خبر عاجل
09:17
انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة
خبر عاجل
09:17
انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة
8
خبر عاجل
08:46
ربع ثالث مميز لمنتخب لبنان يمنحه التقدم 69-67
خبر عاجل
08:46
ربع ثالث مميز لمنتخب لبنان يمنحه التقدم 69-67
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More