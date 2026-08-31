تدابير وتحويلات للسّير عند جادتي بيار الجميل وعبدالله اليافي بسبب أعمال إزالة طبقة الإسفلت القديمة

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإزالة طبقة الإسفلت القديمة عند جادّتي بيار الجميّل وعبد الله اليافي، وذلك على عدّة مراحل، وفقًا لما يلي:



المرحلة الأولى: بتاريخي 31-8-2026 و 1-9-2026، اعتبارًا من السّاعة 20:00 ولغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي، من جادة بيار الجميّل من أمام صيدليّة (Skin) باتّجاه بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة)، مخرج شارع محمد الحوت، وسيتم تحويل السّير القادم من “العدليّة” نحو بولفار صائب سلام (كورنيش المزرعة)، ليصبح بعكس وجهة السّير داخل “نفق العدليّة” – المتحف، وصولًا إلى مخرج شارع محمد الحوت، ثم الالتفاف يمينًا ليصبح مع وجهة السّير.



المرحلة الثانية: بتاريخي 2 و 3-9-2026، اعتبارًا من السّاعة 20:00 ولغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي، في جادة عبد الله اليافي باتجاه “العدليّة، وسيتم تحويل السّير بدءًا من الفتحة الوسطيّة مقابل مخرج شارع محمد الحوت بعكس وجهة السّير نحو “نفق المتحف والعدليّة”، ومن ثم الالتفاف يمينًا مقابل مفرق حي السّريان باتّجاه محلّة الدّخوليّة.



يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".