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منسى عرض مع نظيره الصربي تعزيز التعاون: لبنان متمسك بصون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية

أخبار لبنان
2026-09-01 | 03:07
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منسى عرض مع نظيره الصربي تعزيز التعاون: لبنان متمسك بصون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية
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منسى عرض مع نظيره الصربي تعزيز التعاون: لبنان متمسك بصون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية

اجتمع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، في وزارة الدفاع الصربية في بلغراد، مع وزير دفاع جمهورية صربيا براتيسلاف غاشيتش، في حضور سفير لبنان لدى جمهورية صربيا يوسف جبر، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون، ولا سيما في المجالين الدفاعي والعسكري.

وتناول البحث "أهمية التمسك بالمبادئ التي أرستها حركة عدم الانحياز، وفي مقدمها احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واعتماد الحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار".

وفي هذا السياق، أكد منسّى "تمسّك لبنان بهذه المبادئ"، مشددًا على "ضرورة صون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية، وتعزيز دور الجيش اللبناني وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يرسّخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام".

كما لبّى وزير الدفاع دعوة عميد السلك الدبلوماسي العربي في بلغراد سفير دولة قطر فارس بن رومي النعيمي، إلى لقاء مع مجموعة من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية صربيا،  وتخلّل اللقاء حوار حول الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط والتطورات الراهنة.


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