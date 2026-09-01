الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة

أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس وفد، أنه وضع الرئيس في أجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الضمان، والعمل على زيادة التقديمات والانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد.



وقال: "نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة، إلى جانب تطوير المكننة".