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عون لوفد مجلس إدارة الضمان: مهمتكم المحافظة على أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي اللائق بعد تقاعدهم

أخبار لبنان
2026-09-01 | 04:14
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عون لوفد مجلس إدارة الضمان: مهمتكم المحافظة على أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي اللائق بعد تقاعدهم
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عون لوفد مجلس إدارة الضمان: مهمتكم المحافظة على أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي اللائق بعد تقاعدهم

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الفساد المشكلة الأساسية للبنان، ومحاربتها تكون من خلال قضاء قوي ونزيه وعبر التحول الرقمي.

وقال عون لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: "الصندوق لجميع اللبنانيين وليس صندوقاً مذهبياً أو حزبياً ومسؤوليتكم العمل على تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين وتوفير الخدمات بطريقة عصرية وشفافة".

وأضاف: "مهمتكم أيضاً المحافظة على الأموال العامة ولاسيما أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي اللائق لهم بعد تقاعدهم".
 
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

الضمان

التأمين الصحي

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