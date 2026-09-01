عون لوفد مجلس إدارة الضمان: مهمتكم المحافظة على أموال نهاية الخدمة للمضمونين والتأمين الصحي اللائق بعد تقاعدهم

الرئيس جوزاف عون لرئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- الصندوق لجميع اللبنانيين وليس صندوقاً مذهبياً او حزبياً ومسؤوليتكم العمل على تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين وتوفير الخدمات بطريقة عصرية وشفافة.
- مهمتكم ايضاً المحافظة على الاموال العامة ولاسيما اموال… pic.twitter.com/ejFMRKnKG5
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 1, 2026
الرئيس جوزاف عون لرئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- الصندوق لجميع اللبنانيين وليس صندوقاً مذهبياً او حزبياً ومسؤوليتكم العمل على تأمين الأمن الاجتماعي للبنانيين وتوفير الخدمات بطريقة عصرية وشفافة.
- مهمتكم ايضاً المحافظة على الاموال العامة ولاسيما اموال… pic.twitter.com/ejFMRKnKG5