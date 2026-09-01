الحجار استقبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل وخريش

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، في حضور المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، وتم التداول في آلية التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في ما يتعلق بمعاملات المواطنين والعمل على تسريع البت بها.

كما التقى المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، الذي أطلعه على المهمات التي تنفذها عناصر الدفاع المدني في مجالات التدخل والإنقاذ والاستجابة للحوادث، والجهود المبذولة لتعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة في مختلف المناطق.