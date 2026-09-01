الرئيس عون للامين العام لاتحاد الغرف العربية: لبنان متمسك ببقاء مقر الاتحاد في بيروت

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للامين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ان "لبنان يتمسك ببقاء مقر الاتحاد في بيروت"، منوهاً بـ"الدور الريادي الذي يقوم به لتعزيز الاقتصاد العربي من جهة، ويعكس اهمية وجود المؤسسات الاقتصادية العربية في بيروت باعتبارها تعبيرا عن عمق ارتباط لبنان بمحيطه العربي"، مؤكدا ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو ويعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني.







