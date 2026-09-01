رجي بحث مع الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في أوضاع القطاع الصحي في لبنان وسبل تعزيز التعاون

استقبل وزير الخارجية يوسف رجي، الممثل الجديد لمنظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور أحمد زويتن، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده لدى الدولة اللبنانية.



ورحّب رجي بزويتن متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، مشددًا على" العلاقات التاريخية المتينة التي جمعت ولا تزال تجمع لبنان بمنظمة الصحة العالمية".



وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض الوضع العام للمنظمة على الصعيد الدولي، في ظل التحديات التي تواجهها جراء الانكماش المالي الذي تشهده.



من جهته، أعرب الدكتور زويتن عن سعادته بتوليه هذه المهمة، معتبرًا أنه "شرف كبير أن يكون في موقع يتيح له دعم الشعب اللبناني".



وأطلع الوزير رجي بإيجاز على أبرز احتياجات القطاع الصحي في لبنان، مشيدًا ب"الجسم الطبي والخدمات الصحية التي يقدمها"، مؤكدًا أنه "سيعمل وسيسعى إلى تعميم هذه الخدمات لتشمل جميع شرائح المجتمع اللبناني".