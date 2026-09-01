سلسلة استقبالات لبري...

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهر، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.



وتابع الرئيس بري مع العلامة السيد علي فضل الله والدكتور محمد باقر فضل لله الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية.



ومن زوار عين التينة، سفير الكويت السابق لدى لبنان عبد العال القناعي.