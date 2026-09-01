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رسامني بحث في الاستعداد لموسم الشتاء مع متعهدي "الأشغال" والتقى نديم الجميل وبرّو

أخبار لبنان
2026-09-01 | 07:03
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رسامني بحث في الاستعداد لموسم الشتاء مع متعهدي &quot;الأشغال&quot; والتقى نديم الجميل وبرّو
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رسامني بحث في الاستعداد لموسم الشتاء مع متعهدي "الأشغال" والتقى نديم الجميل وبرّو

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا موسعًا مع متعهدي الوزارة، في حضور المسؤولين والمعنيين في الوزارة، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة لموسم الشتاء ورفع مستوى الجهوزية على مختلف الأراضي اللبنانية.

وتناول الاجتماع خطة الاستعداد لموسم الشتاء، ولا سيما أعمال تنظيف وتأهيل الطرقات والأقنية والمجاري ومصارف مياه الأمطار، والتأكد من جهوزيتها قبل بدء موسم الأمطار، بما يساهم في الحد من مخاطر تجمع المياه والسيول وانقطاع الطرقات.

واستمع رسامني إلى مطالب المتعهدين وملاحظاتهم حول سير العمل، والمشكلات التي تواجههم، إضافة إلى الملفات التي تحتاج إلى متابعة وتسريع ضمن الأطر القانونية والإدارية، بما يساهم في تسهيل تنفيذ الأعمال وضمان استمرارية أعمال الصيانة والجهوزية المطلوبة.

كما أعطى الوزير توجيهاته إلى الإدارات المعنية والمتعهدين بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتأمين الجهوزية الميدانية الكاملة للفرق والآليات، وتعزيز التنسيق مع المديريات الإقليمية، بما يتيح التدخل السريع لمعالجة أي طارئ أو مشكلة على الأرض.

وفي هذا الإطار، شدد رسامني على "اعتماد المعالجة الاستباقية للمواقع والنقاط الحرجة التي قد تشهد مشاكل خلال موسم الشتاء، وإنجاز أعمال تنظيفها وصيانتها قبل هطول الأمطار، بما يساهم في الحد من الأضرار وتأمين سلامة المواطنين والحفاظ على استمرارية حركة السير على الطرقات".

والتقى الوزير رسامني النائب نديم الجميل، بحضور وفد من نقابة الصيادين، وجرى البحث في أوضاع الصيادين ومطالبهم والملفات المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

كما عرض رسامني مع النائب رائد برّو شؤونًا إنمائية مناطقية.

والتقى وفدًا من بلدية إبل السقي، حيث جرى البحث في الأوضاع الخدماتية والإنمائية التي تعنى بها الوزارة.
 
 
 

أخبار لبنان

فايز رسامني

الشتاء

الأمطار

الطرقات

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