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الراعي تابع مع زواره شؤونا وطنية وتربوية وانمائية: السلام والاستقرار مدخل أساسي لإنقاذ لبنان
أخبار لبنان
2026-09-01 | 07:11
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الراعي تابع مع زواره شؤونا وطنية وتربوية وانمائية: السلام والاستقرار مدخل أساسي لإنقاذ لبنان
استقبل للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض.
وأكد محفوض "أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به بكركي في مواكبة مسيرة الدولة"، مثنياً على مواقف البطريرك الراعي "الداعمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللمؤسسات الشرعية"، ومعتبراً "أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من المواقف إلى خطوات عملية تعزز حضور الدولة وقدرتها على القيام بمسؤولياتها".
وتطرق اللقاء إلى الوضع في الجنوب وضرورة الوصول إلى معالجة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتؤمّن الاستقرار لأبنائه، مع التشديد على أهمية تفعيل المساعي السياسية والديبلوماسية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بما يجنّب البلاد المزيد من الحروب والخسائر البشرية والاقتصادية وموجات الهجرة.
كما جرى التأكيد على الدور المحوري للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية في حماية الوطن وضمان الاستقرار، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة اللبنانيين والتفافهم حول مؤسسات الدولة، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والسياسية.
وتناول البحث كذلك أهمية علاقات لبنان العربية والدولية وضرورة الاستفادة من الدعم الذي يحظى به لبنان ورئيس الجمهورية من أجل تثبيت الاستقرار وإعادة تحريك الاقتصاد وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، ولا سيما في الجنوب، وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم بأمان وكرامة.
وشدد المجتمعون على أن اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومكوناتهم، شركاء في وطن واحد، وأن المرحلة تتطلب خطاباً وطنياً جامعاً يحفظ كرامة الجميع ويضع مصلحة لبنان فوق الاعتبارات الفئوية، ويحول دون الانزلاق إلى أي توترات داخلية.
وفي هذا السياق، تم التشديد على أهمية حماية اللبنانيين العاملين في الدول العربية ودول الخليج، وتعزيز علاقات لبنان مع محيطه العربي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى آلاف العائلات اللبنانية.
وأكد البطريرك الراعي "أن السلام والاستقرار يشكلان مدخلاً أساسياً لإنقاذ لبنان وحماية أبنائه ووقف نزيف الهجرة"، مشيرا إلى "أهمية متابعة العمل من أجل تحييد لبنان عن الصراعات"، ومشدداً على أنه "بعد تثبيت السلام، لا بد من مواصلة التحرك على المستوى الدولي وطرح قضية حياد لبنان أمام الأمم المتحدة".
المركز التربوي للبحوث والإنماء
بعدها استقبل الراعي ، وفدًا من المركز التربوي للبحوث والإنماء، وعرض معه للشأن التربوي والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم في لبنان، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وتناول اللقاء أهمية تطوير المناهج ومواكبة الحاجات التربوية الجديدة، وتعزيز دور المدرسة في تنشئة الأجيال على القيم الوطنية والإنسانية وثقافة المواطنة والعيش المشترك. وتم التأكيد أن النهوض بلبنان يبدأ من التربية، ومن المحافظة على مستوى التعليم ودعم المؤسسات التربوية والأسرة التعليمية، بما يضمن للأجيال الجديدة حقها في تعليم نوعي يفتح أمامها آفاق المستقبل.
جمعية الإنماء الاقتصادي في الشوف
كما استقبل البطريرك الراعي، وفد جمعية الإنماء الاقتصادي في الشوف برئاسة الشاعر أنطوان سعادة، الذي شكر غبطته على الاستقبال، ناقلًا إليه تحيات شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى.
وأكد الوفد "أن الجمعية تضم أبناء نحو أربعين بلدة شوفية من مختلف الطوائف والتوجهات، في صورة تعكس روح التعاون والعيش المشترك التي يتميز بها الشوف".
وتحدث رئيس الجمعية فادي الشامي عن أهمية ترسيخ السلم والاستقرار في لبنان ودور الجيش في حماية الوطن، فيما قدم عدد من الأدباء والمفكرين وأعضاء الجمعية مؤلفاتهم إلى صاحب الغبطة.
وفد من المتقاعدين
والتقى البطريرك ايضا وفدا من المتقاعدين، وعرض معه للأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي يواجهها المتقاعدون في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وما تركته من انعكاسات على حياتهم وعائلاتهم.
وتم التأكيد خلال اللقاء ضرورة حفظ حقوق المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة والمؤسسات العامة، والعمل على تأمين مقومات العيش الكريم لهم، بما يصون كرامتهم ويعترف بما قدموه خلال سنوات خدمتهم.
اللواء الركن ادغار لاوندس
وظهرا ، استقبل البطريرك الراعي المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس مع وقد من المديرية في حضور المطران الياس نصار النائب البطريركي العام.
وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ولا سيما الأعباء المتزايدة على اللبنانيين مع اقتراب العام الدراسي.
وأكد اللواء الركن لاوندس استمرار "جهاز أمن الدولة في القيام بمسؤولياته وتحقيق نتائج في مكافحة الفساد، رغم محدودية الإمكانات والحاجات التي تواجه الأجهزة الأمنية".
وشدد على "أن مكافحة الرشوة والفساد لا تقاس بقيمة المخالفة، بل بالمبدأ وضرورة احترام القانون وعدم التساهل في تطبيقه، فيما نوه المطران نصار بالدور الذي يؤديه جهاز أمن الدولة والنتائج التي يحققها في مكافحة الفساد وتعزيز شعور المواطنين بالأمان والثقة بالمؤسسات".
من جهته، توقف البطريرك الراعي عند وطأة الأزمة المعيشية على اللبنانيين، مؤكدًا أن "الناس تعبت"، فيما هنأه اللواء الركن لاوندس بتطويب البطريرك الياس بطرس الحويك.
أخبار لبنان
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