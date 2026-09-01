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لقاء بين وزيرَي الإعلام والعدل

أخبار لبنان
2026-09-01 | 07:59
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لقاء بين وزيرَي الإعلام والعدل
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لقاء بين وزيرَي الإعلام والعدل

استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وزير العدل المحامي عادل نصار.

بعد اللقاء، أوضح الوزير مرقص ردّاً على سؤال، أن هذه الزيارة  تأتي في اطار التنسيق الدائم بين وزارتي الاعلام والعدل حيث جرى خلالها بحث التطورات العامة الراهنة.

وقد شدّد الوزير مرقص "على صون الحريات العامة ولا سيما الحريات الإعلامية على نحو خاص والتي نحرص على الحفاظ عليها في تطبيقات قانون الإعلام الجديد"، واصفاً اللقاء "بالايجابي جداً".

أخبار لبنان

بول مرقص

عادل نصار

قانون

الإعلام

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