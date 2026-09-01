الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة أصحاب مكاتب تعليم القيادة: قبول أي تعديل للقرارين 821 و825 يخضع لقانون العمل وحق الأجر وحرية التعاقد بين المدربين والمدارس
أخبار لبنان
2026-09-01 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة أصحاب مكاتب تعليم القيادة: قبول أي تعديل للقرارين 821 و825 يخضع لقانون العمل وحق الأجر وحرية التعاقد بين المدربين والمدارس
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 في بيان، اثر اجتماع درس "ما اسفرت عنه تجربة القرار 825 بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات ومصلحة تسجيل السيارات والآليات، قبول أي تعديل للقرارين 821 و825 بحيث يخضع التعديلان لقانون العمل وحق الأجر وحرية التعاقد بين المدربين والمدارس".
ولفت الى أن "أي قرارات تنظيمية عليها توفير كل ما تتطلبه شروط العمل في المهنة من مراعاة البدل العادل للتكلفة الحقيقية بحسب المناطق والمدربين وحرية السوق، اضافة الى الأخذ بالاعتبار التأمين الصحي ضد اخطار حوادث العمل الخاصة بالمدربين، كما التأمين ضد اخطار حوادث السير على المركبات والمتدربين ووجوب التصريح عن ضريبة القيمة المضافة (TVA) على أعمال مدارس السوق".
وأشار البيان الى أن "النقابة ستعقد مؤتمرا صحافيا بداية الأسبوع المقبل، لتفنيد مشاكل القرارين وطرق التحايل على القانون الذي أدى اليهما مما جعل الإدارة راعية للأخطاء وضربت مبادئ السلامة المرورية وقيمة رخصة السوق التي زعمت انها حريصة عليها وتسعى الى تحقيقها، على ان يجري عرض الإيجابيات في أي قرار تتخذه الوزارة إذا ما توافقت التعديلات مع قانون العمل والقواعد المحاسبية العامة وحرية السوق".
أخبار لبنان
أصحاب
مكاتب
تعليم
القيادة:
تعديل
للقرارين
لقانون
العمل
الأجر
وحرية
التعاقد
المدربين
والمدارس
التالي
منسى ممثلًا عون في مؤتمر حركة عدم الانحياز: لبنان متمسك بسيادته ويدعو للضغط على إسرائيل
جابر دشن خط إنتاج جديداً لـ"فيليب موريس": "الريجي" من أنجح مؤسسات الدولة وعائداتها مساهمة أساسية في دعم الخزينة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-24
الحجار بحث مع مخزومي في أوضاع بيروت والتقى نقابتي مدارس السوق لتنظيم بدلات تعليم القيادة
أخبار لبنان
2026-07-24
الحجار بحث مع مخزومي في أوضاع بيروت والتقى نقابتي مدارس السوق لتنظيم بدلات تعليم القيادة
0
آخر الأخبار
2026-07-16
إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا
آخر الأخبار
2026-07-16
إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا
0
آخر الأخبار
2026-07-16
إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3/2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان
آخر الأخبار
2026-07-16
إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3/2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-08-28
نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر ونطالب بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال في الضمان
أخبار لبنان
2026-08-28
نقابة عمال المخابز: رغيف الخبز خط أحمر ونطالب بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال في الضمان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
0
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-17
ترامب يؤكد أنه سينقل اليورانيوم من إيران "إلى الولايات المتحدة قريبا جدا"
أخبار دولية
2026-04-17
ترامب يؤكد أنه سينقل اليورانيوم من إيران "إلى الولايات المتحدة قريبا جدا"
0
آخر الأخبار
2026-05-23
وسائل إعلام رسمية إيرانية: رئيس البرلمان التقى قائد الجيش الباكستاني في طهران
آخر الأخبار
2026-05-23
وسائل إعلام رسمية إيرانية: رئيس البرلمان التقى قائد الجيش الباكستاني في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-09
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-09
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
خبر عاجل
2026-04-17
الجيش الإسرائيلي: قوات من وحدة خاصة نفّذت مساء أمس وقبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عملية "النسر" في سلسلة جبال كريستوباني جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-04-17
الجيش الإسرائيلي: قوات من وحدة خاصة نفّذت مساء أمس وقبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عملية "النسر" في سلسلة جبال كريستوباني جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
0
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الوفد اللبناني يستكمل جولته في دبي... ومن جبل علي أحد أكبر موانئ العالم يبحث عن نموذج لمرافئه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الوفد اللبناني يستكمل جولته في دبي... ومن جبل علي أحد أكبر موانئ العالم يبحث عن نموذج لمرافئه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بكين تجمع أوراقها قبل لقاء شي - ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بكين تجمع أوراقها قبل لقاء شي - ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
نفق حزب الله في تلال علي الطاهر.. هل اقتربت المواجهة العسكرية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
نفق حزب الله في تلال علي الطاهر.. هل اقتربت المواجهة العسكرية؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أخبار لبنان
03:19
الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة
أخبار لبنان
03:19
الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة
3
حال الطقس
03:48
طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
03:48
طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها
5
فنّ
02:24
بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
فنّ
02:24
بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
6
فنّ
04:11
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
فنّ
04:11
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 1-9-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 1-9-2026
8
اقتصاد
04:01
كركي: سلفات مالية جديدة للأطباء والمستشفيات
اقتصاد
04:01
كركي: سلفات مالية جديدة للأطباء والمستشفيات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More