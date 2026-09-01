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منسى ممثلًا عون في مؤتمر حركة عدم الانحياز: لبنان متمسك بسيادته ويدعو للضغط على إسرائيل
أخبار لبنان
2026-09-01 | 11:03
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منسى ممثلًا عون في مؤتمر حركة عدم الانحياز: لبنان متمسك بسيادته ويدعو للضغط على إسرائيل
أكد وزير الدفاع ميشال منسى أهمية مبادئ حركة عدم الانحياز في ظل التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، مجددًا تمسك لبنان بسيادته وقراره الوطني، ومشددًا على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.
وقال منسى كلمة القاها باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، لمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حركة عدم الانحياز، بحضور رؤساء وممثلي الدول المشاركة إن مبادئ الحركة، وفي مقدمها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والتعاون على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، "ليست مبادئ ولى زمنها، بل هي اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، في ظل تصاعد الاستقطاب وتعدد بؤر التوتر والصراع.
وأشار إلى أن لبنان، بصفته عضوًا مؤسسًا في الحركة، يجدد تمسكه بالانتماء إليها وبمبادئها، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة قرارها الوطني، وحصر السلاح بيد الشرعية، وطي صفحة الحروب والانقسامات، وبناء دولة قوية بمؤسساتها الشرعية.
وفي الشأن اللبناني، شدد منسى على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للوفاء بتعهداتها والتزاماتها، بما يتيح للمؤسسات اللبنانية استعادة كامل دورها، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها، بما يصون السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
وتطرق إلى تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشيرًا إلى سقوط نحو 4500 قتيل وإصابة نحو 12500 مواطن، إضافة إلى استهداف القطاع الصحي والمؤسسات الأمنية والجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
ولفت إلى أن الاعتداءات أدت إلى تدمير أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن تدمير بلدات وقرى جنوبية ومؤسسات تعليمية ودور عبادة ومواقع أثرية، معتبرًا أن لبنان يواجه "جراحًا بالغة" ويعول على الحوار كوسيلة لحل النزاعات، وعلى احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بسلام وكرامة.
ودعا في ختام كلمته إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول والشعوب، وترسيخ التوافق بدل الخلاف، مؤكدًا أن العمل المشترك يمكن أن يسهم في تغيير واقع عالم تسوده الحروب والنزاعات، والوصول إلى سلام دائم.
لقاء مع مسؤول كونغولي
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، عقد اللواء منسى اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن واللامركزية في جمهورية الكونغو الديمقراطية جاكمان شاباني لوكو، بحضور سفير لبنان في صربيا يوسف جبر.
وبحث الجانبان، في ضوء عضوية جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن الدولي، الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" في لبنان أواخر العام الجاري.
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