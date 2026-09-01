باسيل: تأسيس لبنان الكبير كان أحد أعمال الطوباوي الياس الحويك وواجبنا اكمال النضال

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على "إكس": "تأسيس لبنان الكبير كان أحد أعمال الطوباوي الياس الحويك، مرت أزمات وحروب واحتلالات، وبقينا نرفض تقسيمه أو ابتلاعه أو إلحاقه بغيره، ومتمسكين بشعار أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يقسم. يتوجب على اللبنانيين بناء دولة وحفظ الشراكة، وواجبنا أن نكمل النضال ونحافظ على الأمانة".