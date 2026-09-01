كالاس: أكثر من 10 دول بالاتحاد الأوروبي مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية المسلحة.



وتهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي اللبنانية، ما يُتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله.









