الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كالاس: أكثر من 10 دول بالاتحاد الأوروبي مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان
أخبار لبنان
2026-09-01 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كالاس: أكثر من 10 دول بالاتحاد الأوروبي مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية المسلحة.
وتهدف المهمة إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي اللبنانية، ما يُتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح حزب الله.
أخبار لبنان
بالاتحاد
الأوروبي
مستعدة
للمساهمة
لبنان
التالي
باسيل: تأسيس لبنان الكبير كان أحد أعمال الطوباوي الياس الحويك وواجبنا اكمال النضال
منسى ممثلًا عون في مؤتمر حركة عدم الانحياز: لبنان متمسك بسيادته ويدعو للضغط على إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:05
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان
آخر الأخبار
10:05
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة في مهمة لبنان
0
خبر عاجل
2026-06-15
كالاس: وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على ضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
خبر عاجل
2026-06-15
كالاس: وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على ضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران
0
أخبار دولية
2026-07-13
كالاس: وزراء الاتحاد الأوروبي يؤيدون بقوة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أخبار دولية
2026-07-13
كالاس: وزراء الاتحاد الأوروبي يؤيدون بقوة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
2026-06-08
كالاس: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيرانيين بسبب عرقلة الملاحة البحرية
أخبار دولية
2026-06-08
كالاس: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيرانيين بسبب عرقلة الملاحة البحرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
0
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-17
ترامب يؤكد أنه سينقل اليورانيوم من إيران "إلى الولايات المتحدة قريبا جدا"
أخبار دولية
2026-04-17
ترامب يؤكد أنه سينقل اليورانيوم من إيران "إلى الولايات المتحدة قريبا جدا"
0
آخر الأخبار
2026-05-23
وسائل إعلام رسمية إيرانية: رئيس البرلمان التقى قائد الجيش الباكستاني في طهران
آخر الأخبار
2026-05-23
وسائل إعلام رسمية إيرانية: رئيس البرلمان التقى قائد الجيش الباكستاني في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-09
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-09
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
خبر عاجل
2026-04-17
الجيش الإسرائيلي: قوات من وحدة خاصة نفّذت مساء أمس وقبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عملية "النسر" في سلسلة جبال كريستوباني جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-04-17
الجيش الإسرائيلي: قوات من وحدة خاصة نفّذت مساء أمس وقبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عملية "النسر" في سلسلة جبال كريستوباني جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
0
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الوفد اللبناني يستكمل جولته في دبي... ومن جبل علي أحد أكبر موانئ العالم يبحث عن نموذج لمرافئه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الوفد اللبناني يستكمل جولته في دبي... ومن جبل علي أحد أكبر موانئ العالم يبحث عن نموذج لمرافئه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بكين تجمع أوراقها قبل لقاء شي - ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بكين تجمع أوراقها قبل لقاء شي - ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
نفق حزب الله في تلال علي الطاهر.. هل اقتربت المواجهة العسكرية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
نفق حزب الله في تلال علي الطاهر.. هل اقتربت المواجهة العسكرية؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 1-9-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
02:10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
2
أخبار لبنان
03:19
الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة
أخبار لبنان
03:19
الأسمر: نسعى إلى إعادة تكوين تعويضات من تركوا العمل بين 2019 و2024 وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة
3
حال الطقس
03:48
طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
حال الطقس
03:48
طقس رطب في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها
أخبار لبنان
05:03
الرئيس عون: نحن لسنا ضد الأحزاب لكن عليها أن تلعب دورا ايجابياً في بناء الدولة لا تدميرها
5
فنّ
02:24
بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
فنّ
02:24
بعد 30 عامًا... إدانة زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب توباك شاكور
6
فنّ
04:11
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
فنّ
04:11
"اشهدي يا دني"... جيجي لامارا مفاجأة كليب نانسي عجرم
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 1-9-2026
اسرار
23:38
أسرار الصحف 1-9-2026
8
اقتصاد
04:01
كركي: سلفات مالية جديدة للأطباء والمستشفيات
اقتصاد
04:01
كركي: سلفات مالية جديدة للأطباء والمستشفيات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More