بري: لا قطيعة مع رئيس الجمهورية والمرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات الإسرائيلية

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" أنه "لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية".



وزاد بري على مواقفه الأخيرة ضمن كلمته امس في الذكرى الـ48 لتغييب الامام الصدر ورفيقيه: "سبع جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم".