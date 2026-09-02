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الجيش الإسرائيلي: إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي بعد إنذارات تسلل

أخبار لبنان
2026-09-02 | 01:49
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي بعد إنذارات تسلل
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي بعد إنذارات تسلل

أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية بأنه، في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت خلال ساعات الليلة الماضية، الأربعاء، بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمالي البلاد، أُجري تحقيق أولي أظهر أنه، على ما يبدو، تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه هدف وهمي.

وأوضحت أن نتائج محاولات الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما لم تُسجّل إصابات.
 

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