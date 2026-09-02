الجيش الإسرائيلي: إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي بعد إنذارات تسلل

متابعة للانذارات التي تم تفعيلها خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء) بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمالي البلاد، وبعد إجراء تحقيق أولي، يتضح أنه على ما يبدو تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي https://t.co/B9mbDTKpXY
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 2, 2026
متابعة للانذارات التي تم تفعيلها خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء) بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمالي البلاد، وبعد إجراء تحقيق أولي، يتضح أنه على ما يبدو تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي https://t.co/B9mbDTKpXY