الجيش الإسرائيلي: إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي بعد إنذارات تسلل

متابعة للانذارات التي تم تفعيلها خلال ساعات الليلة الماضية (الأربعاء) بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمالي البلاد، وبعد إجراء تحقيق أولي، يتضح أنه على ما يبدو تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية نحو هدف وهمي https://t.co/B9mbDTKpXY — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 2, 2026

أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية بأنه، في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت خلال ساعات الليلة الماضية، الأربعاء، بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمالي البلاد، أُجري تحقيق أولي أظهر أنه، على ما يبدو، تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه هدف وهمي.وأوضحت أن نتائج محاولات الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما لم تُسجّل إصابات.