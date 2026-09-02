عون بحث مع الحجار الوضع الأمني والمؤتمر التحضيري في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع العامة في البلاد، وبصورة خاصة الوضع الأمني، والمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.



وأكد الوزير الحجار "أهمية حشد الدعم اللازم الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحفظ الأمن والاستقرار".



وتطرق البحث الى أوضاع البلديات، وبصورة خاصة بلديات الجنوب، والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وسبل تأمين الدعم اللازم لها.



وتناول البحث ايضا إجراءات السير والسلامة المرورية التي تقوم بها الوزارة.