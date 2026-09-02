الرئيس عون عرض مع سفير لبنان في رومانيا أوضاع الجالية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع سفير لبنان في رومانيا علي الصالح العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية، بالإضافة إلى اوضاع الجالية اللبنانية في رومانيا.