رابطة الروم الكاثوليك تحذر من انفجار اجتماعي

عقد المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك اجتماعه الدوري برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي ومشاركة الاعضاء في مقر الرابطة في الجديدة وعرض للاوضاع العامة في البلاد ، وفي ختام الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا توقف فيه عند الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تنذر بأسوأ العواقب والبلاد على عتبة العام الدراسي ، بحيث بدأنا نشعر بان البعض بات عاجزا بالكامل عن دفع رسوم التسجيل بالرغم من ضآلتها بما يهدد بانفجار اجتماعي ومعيشي .

اضاف محذرا من تداعيات موجة الهجرة المستشرية خصوصا لدى ابناء الطوائف المسيحية بما يهدد بافراغ الوطن من شبابه ومن طبقته المنتجة .

وختم ندعو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن الى التحلي بروح المسؤولية ورص الصفوف وتغليب ثقافة الانسانية .