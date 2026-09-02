المكتب الاعلامي في وزارة المالية: تعرض الوزير جابر لوعكية صحية ونتائج الفحوصات الروتينية جاءت مطمئنة

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن وزير المالية ياسين جابر تعرض لوعكة صحية استدعت دخوله الى المستشفى لاجراء بعض الفحوصات الروتينية، وقد جاءت نتائجها مطمئنة.



ولفت المكتب الى انه بناءً على نصيحة الأطباء، سيخلد إلى فترة قصيرة من الراحة، ليعاود بعدها نشاطه كالمعتاد في الساعات المقبلة.