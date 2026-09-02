السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اوضاع الاهالي والمراكز الاجتماعية المتضررة في صور وبنت جبيل وجبال البطم.



وأعلنت إعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار، تتضمن مشروعاً ممولاً من البنك الدولي بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار، إضافة إلى مساعدات نقدية شهرية لنحو مئتين وستين ألف شخص لمدة ستة أشهر ودعم إيجارات العائلات النازحة.



واختتمت جولتها بإعادة افتتاح مركز الشؤون الاجتماعية في جبال البطم بعد تأهيله.