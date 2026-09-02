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تعاون فندقي وسياحي بين لبنان واليونان

أخبار لبنان
2026-09-02 | 07:18
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تعاون فندقي وسياحي بين لبنان واليونان
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تعاون فندقي وسياحي بين لبنان واليونان

عقدت المديرة العامة  لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان نتالي أبو شقرا اجتماعاً مع رئيس نقابة فنادق أثينا – أتيكا والجزر الأرغوسارونية إيفجينيوس فاسيليكوس أمس في أثينا، بحضور المديرة العامة للنقابة كاترينا بوتروس، وجرى البحث في تعزيز علاقات التعاون السياحي والفندقي وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التواصل بين الفنادق الأعضاء لدى الجانبين، وتطوير مبادرات سياحية وفندقية مشتركة، على مستوى البلدين ووكذلك على مستوى الدول المطلة على البحر المتوسط.
وجاء اللقاء بمبادرة رئيس النقابة بيار الأشقر، بهدف توسيع شبكة علاقات النقابة مع الهيئات الفندقية المتوسطية، وبناء شراكات مهنية تساهم في تطوير القطاع وتعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الفنادق.

وتركز البحث على تعزيز التعاون بين القطاع الفندقي اللبناني ونظيره اليوناني، كما تناول الاجتماع سبل الاستفادة من الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والتحول الرقمي والاستدامة، إلى جانب تشجيع التواصل المهني بين القطاعين.

وناقش الجانبان كذلك إمكانية الانتقال بالتعاون إلى إطار مؤسساتي ومنظم بين نقابة أصحاب الفنادق في لبنان ونقابة فنادق أثينا – أتيكا والجزر الأرغوسارونية، بما يمهّد لإطلاق برامج ومشاريع مشتركة ودراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

ونقلت أبو شقرا إلى فاسيليكوس وبوتروس تحيات الأشقر، مؤكدة أهمية البناء على الروابط التاريخية والثقافية والمتوسطية التي تجمع لبنان بأثينا وأتيكا والجزر الأرغوسارونية، وتحويلها إلى تعاون عملي ومستدام يخدم القطاع الفندقي والسياحي لدى الجانبين.

من جهتها، أعربت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وللروح الإيجابية التي سادت اللقاء، معتبرة أن الاجتماع يشكّل خطوة أولى واعدة نحو بناء جسر تعاون فندقي وسياحي مستدام بين لبنان وأثينا وأتيكا والجزر الأرغوسارونية.

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