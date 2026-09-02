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مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني يبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي
أخبار لبنان
2026-09-02 | 08:06
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مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني يبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي
عقد مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني اجتماعاً برئاسة رئيسه غابي تامر، اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله البحث في الخطوات المطلوبة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان واليونان نحو مزيد من التطور والنمو.
وفي هذا الإطار، أكد تامر أن المجلس يعمل على مختلف الاتجاهات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل من لبنان واليونان، بهدف تحقيق تقدم فعلي في عمل المجلس وترجمة الأهداف المرجوة إلى خطوات ومبادرات عملية.
ولفت تامر إلى أن مستوى التعاون والأعمال بين البلدين شهد خلال الفترة الأخيرة تقدماً ملحوظاً، لا سيما مع تزايد توجه المستثمرين اللبنانيين نحو الاستثمار في اليونان، مشيراً إلى أن هذه الحركة الإيجابية تستدعي من المجلس مواكبتها والعمل على تعزيزها وتطويرها في الاتجاهين.
وأكد أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب وجود رغبة واضحة لدى المسؤولين في لبنان واليونان لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، الأمر الذي يشكل أرضية مناسبة للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وتم خلال الاجتماع تحديد مجموعة من الخطوات والمبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها بالتنسيق مع رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، الوزير السابق محمد شقير، ومع السفارة اليونانية في لبنان، بهدف تحقيق تقدم ملموس وفعلي على هذا المسار، وتعزيز دور المجلس كمنصة فاعلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان واليونان
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