الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفتي دريان ألقى بحثا في القاهرة: لبناء جيل قادر على تحصين المجتمع علميا ودعويا
أخبار لبنان
2026-09-02 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
المفتي دريان ألقى بحثا في القاهرة: لبناء جيل قادر على تحصين المجتمع علميا ودعويا
ترأس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان جلسة الوفود الرسمية في المؤتمر الدولي الذي تقيمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة، والقى بحثا بعنوان:"التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة". وجاء فيه: "إن الأسرة في الإسلام لبنة من لبناته الأساس، بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد.
ومقاصد التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالأسرة جاءت شاملة لكلياتها الضرورية ، المتمثلة بحفظ مقصد الدين ، كي تتم المحافظة على الأفراد وينشؤوا على طاعة الله تعالى، وكذلك في حفظ مقصد النفس من خلال التنعم بأجواء السكينة والمودة والرحمة بـين أفراد الأسرة وتوثيق العرى بالمصاهرة بين أفراد المجتمع، ومن ثم حفظ مقصد النسل من خلال إبقاء التوالد والتكاثر، وإحصان أفراد المجتمع المسلم وإعفائه بما أحل الله له ، وحفظ مقصد المال من خلال سعة الرزق والبركة في المال ، وحفظ الميراث بانتقاله لقرابة الإنسان".
أضاف: "أن الأحكام التشريعية المقاصدية سياجا مانعا من الاختراق، وقاعدة حامية للأفراد، ومنهجا مواكبا لتطور المجتمعات، فالحياة الأسرية عنوانها أنها تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم ، تُصلح ولا تُفسد وتحقق للمجتمع المسلم الطمأنينة والاستقراروتنأى به عن التفكك والانهيار ، ولأنه تقوم عليها مهام جسام وتنبع منها المسؤوليات العظام".
وتابع: "الأسرة وعاء للحضارة والثقافة، وعنوان للمحافظة على القيم ، وطريق لمعرفة أنماط السلوك التي يتبعها المرء في حياته، ولقد بين الإسلام حقوق وواجبات الأسرة بما يحفظ التوازن بين أفرادها ، من خلال المقاصد الشرعية والأحكام التكليفية المتعلقة بها، ومعرفة المنعطفات الخطيرة نتاج التغيرات الاجتماعية في ظل الثورة التكنولوجية وعصر الرقمنة، حيث أضحت محاكاة الآخر في عاداته وتقاليده دونما ضوابط وقواعد، منطلقا خطيرا وإشكالا كبيراً في حياة الأسرة ، بل ربما تعثرت العلاقة بين الزوجين منذ اللحظة الأولى، وولدت فراغاً وضياعا وتشتتا، فالتحديات جسام، والمدلهمات عظام ، ولا تؤمن الأسرة من التصدعات إلا من خلال معرفة الحقوق والواجبات، بمعرفة مقاصد التشريع وأحكامه، وهذه لا يمكن الحياد عنها ، بل لا يقبل تمييعها ،لأنه عليها تدور حركة الحياة الإنسانية الروحية والنفسية والفكرية والاجتماعية والفردية والجماعية".
وختم: "لا بد من التناغم والتوائم من قبل المرجعيات الدينية للمحافظة على الأسرة ، وبناء جيل قادر على تحصين المجتمع علميا ودعويا ، وهذا ما تقوم به دور الفتوى في العالم الإسلامي، لإيجاد مجتمع مواكب لكل جديد ، محافظ على ثوابته ، مدرك للمخاطر والتحديات المعاصرة ، في ظل التحولات الرقمية والثورة التكنولوجية".
أخبار لبنان
دريان
القاهرة:
لبناء
تحصين
المجتمع
علميا
ودعويا
التالي
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-03
المفتي دريان كلّف الشيخ زهير الكبي بمهام المدير العام للأوقاف الإسلامية في لبنان
أخبار لبنان
2026-08-03
المفتي دريان كلّف الشيخ زهير الكبي بمهام المدير العام للأوقاف الإسلامية في لبنان
0
أخبار لبنان
2026-07-08
المفتي دريان استقبل سفير فرنسا في زيارة وداعية
أخبار لبنان
2026-07-08
المفتي دريان استقبل سفير فرنسا في زيارة وداعية
0
أخبار لبنان
2026-06-25
المفتي دريان بحث مع السفير السعودي في الأوضاع اللبنانية والإقليمية
أخبار لبنان
2026-06-25
المفتي دريان بحث مع السفير السعودي في الأوضاع اللبنانية والإقليمية
0
أخبار لبنان
2026-09-01
دريان الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى"
أخبار لبنان
2026-09-01
دريان الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:38
سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك
أخبار لبنان
10:38
سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك
0
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
0
أخبار لبنان
08:56
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
أخبار لبنان
08:56
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
0
اقتصاد
08:19
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
اقتصاد
08:19
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-07-27
الكالسيوم وحده لا يكفي... عناصر وأطعمة أساسية لعظام أقوى
صحة وتغذية
2026-07-27
الكالسيوم وحده لا يكفي... عناصر وأطعمة أساسية لعظام أقوى
0
أخبار دولية
2026-06-28
السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ
أخبار دولية
2026-06-28
السلطات الصحية الفرنسية تحصي حوالى ألف وفاة إضافية منذ الأربعاء بسبب القيظ
0
أخبار لبنان
2026-03-17
أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي
أخبار لبنان
2026-03-17
أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي
0
أخبار دولية
2026-01-02
ابنة كيم جونغ أون تقوم بأول زيارة لضريح جدها وجد والدها
أخبار دولية
2026-01-02
ابنة كيم جونغ أون تقوم بأول زيارة لضريح جدها وجد والدها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات
أخبار دولية
07:23
وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات
0
أخبار لبنان
07:15
السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:15
السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
07:12
المطارنة الموارنة دعوا إلى التوافق على قوات دولية بديلة من "اليونيفيل" وشجبوا العمليات العسكرية الاسرائيلية جنوبًا
أخبار لبنان
07:12
المطارنة الموارنة دعوا إلى التوافق على قوات دولية بديلة من "اليونيفيل" وشجبوا العمليات العسكرية الاسرائيلية جنوبًا
0
أخبار دولية
07:04
وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
07:04
وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز
0
أخبار لبنان
04:32
كرامي استهلت جولتها الجنوبية بلقاء محافظ الجنوب: رسالتنا إعطاء طلاب الجنوب حقهم بالتعلم وتجاوز التحديات معاً
أخبار لبنان
04:32
كرامي استهلت جولتها الجنوبية بلقاء محافظ الجنوب: رسالتنا إعطاء طلاب الجنوب حقهم بالتعلم وتجاوز التحديات معاً
0
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
04:33
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
04:33
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
02:46
طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا
حال الطقس
02:46
طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا
3
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
4
اسرار
00:02
أسرار الصحف 2-9-2026
اسرار
00:02
أسرار الصحف 2-9-2026
5
اقتصاد
07:39
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
اقتصاد
07:39
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
6
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
7
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
8
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More