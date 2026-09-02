الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أخبار لبنان
2026-09-02 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".
وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".
وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.
ولفت المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في آذار/مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.
أخبار لبنان
أخبار دولية
ضابطا
سوريا
سابقا
لهجمات
الساحل
التالي
سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-08-10
توقيف ضابط سابق بنظام الأسد في لبنان ودور لشادي المولوي في هذا الإطار (المشهد)
صحف اليوم
2026-08-10
توقيف ضابط سابق بنظام الأسد في لبنان ودور لشادي المولوي في هذا الإطار (المشهد)
0
آخر الأخبار
2026-08-19
الداخلية السورية: تسلمنا من لبنان الضابط السابق بجيش النظام البائد اللواء عادل عيسى الذي أوقفه القضاء اللبناني
آخر الأخبار
2026-08-19
الداخلية السورية: تسلمنا من لبنان الضابط السابق بجيش النظام البائد اللواء عادل عيسى الذي أوقفه القضاء اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-12
ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-12
ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
0
أخبار دولية
2026-06-30
ترخيص لشركة زين الكويتية لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا
أخبار دولية
2026-06-30
ترخيص لشركة زين الكويتية لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:38
سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك
أخبار لبنان
10:38
سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك
0
أخبار لبنان
08:56
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
أخبار لبنان
08:56
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
0
أخبار لبنان
08:23
المفتي دريان ألقى بحثا في القاهرة: لبناء جيل قادر على تحصين المجتمع علميا ودعويا
أخبار لبنان
08:23
المفتي دريان ألقى بحثا في القاهرة: لبناء جيل قادر على تحصين المجتمع علميا ودعويا
0
اقتصاد
08:19
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
اقتصاد
08:19
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:51
رئاسة الجمهورية اللبنانية: عون استقبل رجي وعرض معه أوضاع الوزارة إضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملانية نهاية العام الجاري
آخر الأخبار
02:51
رئاسة الجمهورية اللبنانية: عون استقبل رجي وعرض معه أوضاع الوزارة إضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملانية نهاية العام الجاري
0
خبر عاجل
2026-07-09
السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية ووفد عسكريّ اميركيّ سيصل إلى بيروت للتنسيق
خبر عاجل
2026-07-09
السفير الأميركيّ بعد لقائه الرئيس عون: التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية ووفد عسكريّ اميركيّ سيصل إلى بيروت للتنسيق
0
فنّ
2026-03-05
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان... هذا ما تمنته مايا أبو الحسن!
فنّ
2026-03-05
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان... هذا ما تمنته مايا أبو الحسن!
0
أخبار لبنان
2026-06-24
النائب علي فياض: نتائج اجتماعات سويسرا أظهرت أنّ خياراتنا في محلها
أخبار لبنان
2026-06-24
النائب علي فياض: نتائج اجتماعات سويسرا أظهرت أنّ خياراتنا في محلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات
أخبار دولية
07:23
وزير الطاقة الأميركي: إنتاج نفط فنزويلا سيزيد بأكثر من المثل خلال سنوات
0
أخبار لبنان
07:15
السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:15
السيد تتفقد المتضررين في صور وبنت جبيل وتعلن خطة للتعافي وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
07:12
المطارنة الموارنة دعوا إلى التوافق على قوات دولية بديلة من "اليونيفيل" وشجبوا العمليات العسكرية الاسرائيلية جنوبًا
أخبار لبنان
07:12
المطارنة الموارنة دعوا إلى التوافق على قوات دولية بديلة من "اليونيفيل" وشجبوا العمليات العسكرية الاسرائيلية جنوبًا
0
أخبار دولية
07:04
وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
07:04
وزراء مال مجموعة العشرين باستثناء الصين يدعون إلى مرور "حر وآمن" عبر مضيق هرمز
0
أخبار لبنان
04:32
كرامي استهلت جولتها الجنوبية بلقاء محافظ الجنوب: رسالتنا إعطاء طلاب الجنوب حقهم بالتعلم وتجاوز التحديات معاً
أخبار لبنان
04:32
كرامي استهلت جولتها الجنوبية بلقاء محافظ الجنوب: رسالتنا إعطاء طلاب الجنوب حقهم بالتعلم وتجاوز التحديات معاً
0
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
رياضة
13:52
بعد عقدين في خدمة الارجنتين… ميسي يكتب ورقة الوداع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العناد الرميشي... لمّا العرس بيصير فعل بقاء
0
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:41
ملوخية بالدجاج وكفتة بلمسة مميّزة… وصفتان شهيّتان من الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
شتورة تغيّر سلوك السائقين واليكم كيف!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
04:33
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
04:33
في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
02:46
طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا
حال الطقس
02:46
طقس رطب مستمر ... والحرارة الى الارتفاع جبلًا وبقاعًا
3
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
أمن وقضاء
04:14
قيادة الجيش تحذّر من تَجدُّد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها
4
اسرار
00:02
أسرار الصحف 2-9-2026
اسرار
00:02
أسرار الصحف 2-9-2026
5
اقتصاد
07:39
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
اقتصاد
07:39
مصرف لبنان يباشر التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بالتعاون مع Alvarez & Marsal
6
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
خبر عاجل
14:12
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
7
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
أمن وقضاء
13:28
سجناء العفو العام يعودون الى السجون... الأرقام مرتفعة فهل من يتعظ؟
8
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أخبار لبنان
09:11
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More