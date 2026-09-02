سلام بحث مع السفير السعودي في التطورات بالجنوب وسبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين البلدين.