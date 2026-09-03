المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض

أكّد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أنّه يتوجبّ على المواطن أن يؤمّن ما لا يقل عن ٢٠ في المئة من الدفعة ليحصل على القرض.

وقال للـLBCI: “إقتراحنا ٣ ونصف في المئة فائدة على القيمة المتبقية”.

ولفت إلى أنّ شروط الإقراض قد تكون شبيهة بالشروط السابقة.

وطالبت المؤسسة من وزير المال 100 مليون دولار موزّعة على 1400 عائلة لبنانية لكن لم تحصل بعد على الرقم النهائيّ والتحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض.

وشدد لحود على أنّ توقف القروض السكنية سرّع الانهيار الاقتصاديّ لأنّ الإسكان مرتبط بقطاعات أخرى.