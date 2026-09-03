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رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل

أخبار لبنان
2026-09-03 | 04:25
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رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
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رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات .

 

وقال، خلال عرضه مع  وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي Sjoerd Sjoerdsma الأوضاع السياسية والأمنية: “الجيش يقوم بواجبه كاملًا في المناطق النموذجية التي اعاد انتشاره فيها، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الاساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية”.

 

وشدد على أنّ اعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن ان يتم في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيليّ.

 

وأكّد تمسك لبنان ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب نظرا للدور المهم الذي يقوم به، واذا تعذر التمديد.

 

وقال: “إن لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل لاسيما في تقديم الدعم للجيش والجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربويّة، والاتصالات جارية لايجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدوليّ”.

 

وأكّد الوزير الهولنديّ تضام بلاده مع لبنان والشعب اللبنانيّ في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

 

وأوضح أنّ زيارته النبطية أتاحت له الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم.

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