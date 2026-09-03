عون عرض مع رياشي للعلاقة بين "القوات اللبنانية" ورئاسة الجمهورية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي، موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، شؤوناً سياسية ووطنية وإدارية، إضافةً إلى العلاقة بين "القوات اللبنانية" ورئاسة الجمهورية.