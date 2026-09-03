الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء الدانمارك والمانيا والسويد وفرنسا ونيجيريا

أخبار لبنان
2026-09-03 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء الدانمارك والمانيا والسويد وفرنسا ونيجيريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء الدانمارك والمانيا والسويد وفرنسا ونيجيريا

 تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفيرة الدانمارك Mette THYGESEN، سفير المانيا Thomas ZAHNEISEN، سفير السويد Tomas BRUNDIN، سفير فرنسا Patrick DUREL، وسفير نيجيريا Wasa Segun IGE.

 وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، ومساعد مدير عام المراسم في القصر الجمهوري العقيد ملحم نعمه، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الخمس العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:

سفيرة الدانمارك Mette THYGESEN

-    حائزة على ماستر في إدارة الأعمال من جامعة اوتاوا الكندية.

-    حائزة على إجازة في الاقتصاد من معهد كوبنهاغن للأعمال.

-    تتكلم الى لغتها الأم: الإنكليزية والفرنسية والألمانية.

-    عملت متطوعة في عدد من المنظمات الإنسانية الدولية. 

-    تقلبت في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة في بلادها ولدى الإتحاد الأوروبي.

-    شغلت منصب سكرتيرة أولى لبعثة بلادها لدى الإتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط والمغرب.

-    عملت رئيسة قسم المساعدات الإنسانية والمجتمع المدني لدى وزارة خارجية بلادها.

-    عينت سفيرة لبلادها لدى اثيوبيا والسودان وجنوب السودان.   

سفير المانيا Thomas ZAHNEISEN

-    حائز على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد في بوسطن.

-    تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة منذ العام 1993.

-    عين نائب رئيس البعثة الألمانية في كيغالي بين عامي 199-1998.

-    بين عامي 2005-2006 عين بصفة دبلوماسي في برنامج التبادل لدى وزارة الخارجية الفرنسية.

-    عين رئيسا لفريق إعادة إعمار مقاطعة فيض آباد، ضمن فريق عمل سفارة بلاده في كابول.

-    بين عامي 2008-2010 عين نائبا لرئيس فريق العمل المعني بأفغانستان-باكستان لدى وزارة خارجية بلاده.

-    بين عامي 2015-2017 عين  رئيس قسم منع الأزمات وإرساء الاستقرار وإعادة التأهيل، بعد إنتهاء النزاع والمساعدات الإنسانية، لدى وزارة خارجية بلاده. 

-    منذ العام 2022 عين نائب الممثل الدائم في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

سفير السويد Tomas BRUNDIN

-    حائز على ماستر في الفنون من جامعة اوبسالا.

-    تابع دورات متقدمة في التفاوض والوساطات الدولية في جامعة هارفرد.

-    تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.

-    عمل في مجال المساعدات الإنسانية لا سيما الى دول اميركا اللاتينية وآسيا.

-    عين مستشارا خاصا ومنسقا سياسيا لدى قسم العلاقات الدولية في وزارة خارجية بلاده. 

-    عمل مستشارا لدى مؤسسة الأبحاث النروجية.

-    عين كبير مستشاري قسم سياسات النمو لدى وزارة خارجية بلاده، ولدى قسم القانون الدولي وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في الوزارة عينها.

-    عين مستشارا سياسيا لدى ممثلية الإتحاد الأوروبي لمسيرة السلام في الشرق الأوسط.

-    عين نائبا لرئيس بعثة بلاده لدى إيران.

-    منذ العام 2023 عين رئيس قسم وكبير المستشارين لشؤون القرن الإفريقي لدى وزارة خارجية بلاده. 

سفير فرنسا Patrick DUREL

-    كرس كامل مسيرته المهنية وخبراته لمنطقة افريقيا الشمالية والشرق الأوسط.

-    خريج المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.

-    حائز على ماجستير في  اللغة العربية.

-    التحق بوزارة خارجية بلاده ضمن "كادر الشرق"، بصفة مستشار الشؤون الخارجية للشرق.

-    تولى العديد من المهام التنفيذية والإستشارية الرفيعة في البعثات الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط.

-    عين سكرتيرا اول ومستشارا للتعاون والعمل الثقافي ومديرا للمركز الثقافي الفرنسي في سفارة بلاده لدى دمشق بين عامي 2010-2012.

-    عين مستشارا سياسيا في سفارة بلاده لدى المملكة العربية السعودية بين عامي 2012-2015.

-    عين نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ومستشار اول في سفارة بلاده لدى قطر بين عامي 2015-2018.

-    عين موفدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان بدءا من العام 2020.

-    عين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية لدى سفارة بلاده في العراق منذ شباط 2024. 

سفير نيجيريا Wasa Segun IGE

-    حائز على ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. 

-    حائز على إجازة في العلوم السياسية والشأن العام من جامعة بينين.

-    تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.

-    عين سكرتيرا ثانيا لدى سفارة بلاده في روما بين عامي 2004-2006.

-    عين مستشارا في مكتب وزير خارجية بلاده بين عامي 2009-2012.

-    عين مساعدا لمدير قسم شمال ووسط افريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2016-2018.

-    عين مديرا مساعدا لدى وزارة خارجية بلاده في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بين عامي 2018-2021.

-    عين نائبا لمدير قسم البروتوكول لدى وزارة خارجية بلاده بين عامي 2021-2024.

-    منذ العام 2024 عين قائما بالأعمال لدى سفارة بلاده في باريس.  
 
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

الجمهورية

أوراق

إعتماد

سفراء

الدانمارك

والمانيا

والسويد

وفرنسا

ونيجيريا

LBCI التالي
بري استقبل السفير الفرنسي الجديد وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة
عون عرض مع رياشي للعلاقة بين "القوات اللبنانية" ورئاسة الجمهورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-11

رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

السفير عيسى تسلّم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد

LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:25

الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وسكاكر ومشروبات غازية مهرّبة في بيروت وصيدا (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
09:01

وزارة الأشغال: بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة العمل

LBCI
أخبار لبنان
08:59

سلام ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي: الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وتفرغ أساتذة "اللبنانية" سيعرض الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
08:48

مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-27

ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية

LBCI
صحف اليوم
2026-09-02

الجمهورية: سيناريوهان محتملان لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني

LBCI
صحف اليوم
2026-08-30

بري لـ"الشرق الأوسط": الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدوليّ في الجنوب

LBCI
منوعات
2026-06-21

صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

اسرائيل تسلم الاسير اللبناني مالك كمال غازي... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:18

بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:19

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض

LBCI
عالم الطبخ
14:15

سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"نخجل مما يفعله شعبنا"… شهادات إسرائيلية عمّا يتعرّض له الفلسطينيون في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اسرائيل تقصدت تدمير التعليم في لبنان... الارقام تشهد ولبنان ينبُذُ الجَهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

غاز الطبخ في قلب تحولات أسواق الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ما مدى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:25

رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل

LBCI
فنّ
14:08

بكلمات رومانسية وصور مميزة... نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها من فادي الهاشم (صور)

LBCI
فنّ
13:54

بأجواء صيفية عفوية... إليسا في فيديو عفوي على الشاطئ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:55

"حزب الله" نفى اي علاقة له بخلية أمنية

LBCI
صحف اليوم
00:08

تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
فنّ
13:35

لبداية مرحلة جديدة... نجمة عالمية تتخلى عن اسم عائلتها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟

LBCI
أخبار دولية
23:59

وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More