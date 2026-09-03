رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء الدانمارك والمانيا والسويد وفرنسا ونيجيريا

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفيرة الدانمارك Mette THYGESEN، سفير المانيا Thomas ZAHNEISEN، سفير السويد Tomas BRUNDIN، سفير فرنسا Patrick DUREL، وسفير نيجيريا Wasa Segun IGE.



وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، ومساعد مدير عام المراسم في القصر الجمهوري العقيد ملحم نعمه، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.



ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الخمس العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.



ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.



وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:



سفيرة الدانمارك Mette THYGESEN



- حائزة على ماستر في إدارة الأعمال من جامعة اوتاوا الكندية.



- حائزة على إجازة في الاقتصاد من معهد كوبنهاغن للأعمال.



- تتكلم الى لغتها الأم: الإنكليزية والفرنسية والألمانية.



- عملت متطوعة في عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.



- تقلبت في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة في بلادها ولدى الإتحاد الأوروبي.



- شغلت منصب سكرتيرة أولى لبعثة بلادها لدى الإتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط والمغرب.



- عملت رئيسة قسم المساعدات الإنسانية والمجتمع المدني لدى وزارة خارجية بلادها.



- عينت سفيرة لبلادها لدى اثيوبيا والسودان وجنوب السودان.



سفير المانيا Thomas ZAHNEISEN



- حائز على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد في بوسطن.



- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة منذ العام 1993.



- عين نائب رئيس البعثة الألمانية في كيغالي بين عامي 199-1998.



- بين عامي 2005-2006 عين بصفة دبلوماسي في برنامج التبادل لدى وزارة الخارجية الفرنسية.



- عين رئيسا لفريق إعادة إعمار مقاطعة فيض آباد، ضمن فريق عمل سفارة بلاده في كابول.



- بين عامي 2008-2010 عين نائبا لرئيس فريق العمل المعني بأفغانستان-باكستان لدى وزارة خارجية بلاده.



- بين عامي 2015-2017 عين رئيس قسم منع الأزمات وإرساء الاستقرار وإعادة التأهيل، بعد إنتهاء النزاع والمساعدات الإنسانية، لدى وزارة خارجية بلاده.



- منذ العام 2022 عين نائب الممثل الدائم في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



سفير السويد Tomas BRUNDIN



- حائز على ماستر في الفنون من جامعة اوبسالا.



- تابع دورات متقدمة في التفاوض والوساطات الدولية في جامعة هارفرد.



- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.



- عمل في مجال المساعدات الإنسانية لا سيما الى دول اميركا اللاتينية وآسيا.



- عين مستشارا خاصا ومنسقا سياسيا لدى قسم العلاقات الدولية في وزارة خارجية بلاده.



- عمل مستشارا لدى مؤسسة الأبحاث النروجية.



- عين كبير مستشاري قسم سياسات النمو لدى وزارة خارجية بلاده، ولدى قسم القانون الدولي وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في الوزارة عينها.



- عين مستشارا سياسيا لدى ممثلية الإتحاد الأوروبي لمسيرة السلام في الشرق الأوسط.



- عين نائبا لرئيس بعثة بلاده لدى إيران.



- منذ العام 2023 عين رئيس قسم وكبير المستشارين لشؤون القرن الإفريقي لدى وزارة خارجية بلاده.



سفير فرنسا Patrick DUREL



- كرس كامل مسيرته المهنية وخبراته لمنطقة افريقيا الشمالية والشرق الأوسط.



- خريج المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.



- حائز على ماجستير في اللغة العربية.



- التحق بوزارة خارجية بلاده ضمن "كادر الشرق"، بصفة مستشار الشؤون الخارجية للشرق.



- تولى العديد من المهام التنفيذية والإستشارية الرفيعة في البعثات الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط.



- عين سكرتيرا اول ومستشارا للتعاون والعمل الثقافي ومديرا للمركز الثقافي الفرنسي في سفارة بلاده لدى دمشق بين عامي 2010-2012.



- عين مستشارا سياسيا في سفارة بلاده لدى المملكة العربية السعودية بين عامي 2012-2015.



- عين نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ومستشار اول في سفارة بلاده لدى قطر بين عامي 2015-2018.



- عين موفدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان بدءا من العام 2020.



- عين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية لدى سفارة بلاده في العراق منذ شباط 2024.



سفير نيجيريا Wasa Segun IGE



- حائز على ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.



- حائز على إجازة في العلوم السياسية والشأن العام من جامعة بينين.



- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.



- عين سكرتيرا ثانيا لدى سفارة بلاده في روما بين عامي 2004-2006.



- عين مستشارا في مكتب وزير خارجية بلاده بين عامي 2009-2012.



- عين مساعدا لمدير قسم شمال ووسط افريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2016-2018.



- عين مديرا مساعدا لدى وزارة خارجية بلاده في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بين عامي 2018-2021.



- عين نائبا لمدير قسم البروتوكول لدى وزارة خارجية بلاده بين عامي 2021-2024.



- منذ العام 2024 عين قائما بالأعمال لدى سفارة بلاده في باريس.