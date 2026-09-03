الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء الدانمارك والمانيا والسويد وفرنسا ونيجيريا
أخبار لبنان
2026-09-03 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
رئيس الجمهورية تسلم أوراق إعتماد سفراء الدانمارك والمانيا والسويد وفرنسا ونيجيريا
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفيرة الدانمارك Mette THYGESEN، سفير المانيا Thomas ZAHNEISEN، سفير السويد Tomas BRUNDIN، سفير فرنسا Patrick DUREL، وسفير نيجيريا Wasa Segun IGE.
وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، ومساعد مدير عام المراسم في القصر الجمهوري العقيد ملحم نعمه، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الخمس العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.
وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:
سفيرة الدانمارك Mette THYGESEN
- حائزة على ماستر في إدارة الأعمال من جامعة اوتاوا الكندية.
- حائزة على إجازة في الاقتصاد من معهد كوبنهاغن للأعمال.
- تتكلم الى لغتها الأم: الإنكليزية والفرنسية والألمانية.
- عملت متطوعة في عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.
- تقلبت في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة في بلادها ولدى الإتحاد الأوروبي.
- شغلت منصب سكرتيرة أولى لبعثة بلادها لدى الإتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط والمغرب.
- عملت رئيسة قسم المساعدات الإنسانية والمجتمع المدني لدى وزارة خارجية بلادها.
- عينت سفيرة لبلادها لدى اثيوبيا والسودان وجنوب السودان.
سفير المانيا Thomas ZAHNEISEN
- حائز على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد في بوسطن.
- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة منذ العام 1993.
- عين نائب رئيس البعثة الألمانية في كيغالي بين عامي 199-1998.
- بين عامي 2005-2006 عين بصفة دبلوماسي في برنامج التبادل لدى وزارة الخارجية الفرنسية.
- عين رئيسا لفريق إعادة إعمار مقاطعة فيض آباد، ضمن فريق عمل سفارة بلاده في كابول.
- بين عامي 2008-2010 عين نائبا لرئيس فريق العمل المعني بأفغانستان-باكستان لدى وزارة خارجية بلاده.
- بين عامي 2015-2017 عين رئيس قسم منع الأزمات وإرساء الاستقرار وإعادة التأهيل، بعد إنتهاء النزاع والمساعدات الإنسانية، لدى وزارة خارجية بلاده.
- منذ العام 2022 عين نائب الممثل الدائم في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
سفير السويد Tomas BRUNDIN
- حائز على ماستر في الفنون من جامعة اوبسالا.
- تابع دورات متقدمة في التفاوض والوساطات الدولية في جامعة هارفرد.
- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.
- عمل في مجال المساعدات الإنسانية لا سيما الى دول اميركا اللاتينية وآسيا.
- عين مستشارا خاصا ومنسقا سياسيا لدى قسم العلاقات الدولية في وزارة خارجية بلاده.
- عمل مستشارا لدى مؤسسة الأبحاث النروجية.
- عين كبير مستشاري قسم سياسات النمو لدى وزارة خارجية بلاده، ولدى قسم القانون الدولي وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في الوزارة عينها.
- عين مستشارا سياسيا لدى ممثلية الإتحاد الأوروبي لمسيرة السلام في الشرق الأوسط.
- عين نائبا لرئيس بعثة بلاده لدى إيران.
- منذ العام 2023 عين رئيس قسم وكبير المستشارين لشؤون القرن الإفريقي لدى وزارة خارجية بلاده.
سفير فرنسا Patrick DUREL
- كرس كامل مسيرته المهنية وخبراته لمنطقة افريقيا الشمالية والشرق الأوسط.
- خريج المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.
- حائز على ماجستير في اللغة العربية.
- التحق بوزارة خارجية بلاده ضمن "كادر الشرق"، بصفة مستشار الشؤون الخارجية للشرق.
- تولى العديد من المهام التنفيذية والإستشارية الرفيعة في البعثات الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط.
- عين سكرتيرا اول ومستشارا للتعاون والعمل الثقافي ومديرا للمركز الثقافي الفرنسي في سفارة بلاده لدى دمشق بين عامي 2010-2012.
- عين مستشارا سياسيا في سفارة بلاده لدى المملكة العربية السعودية بين عامي 2012-2015.
- عين نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ومستشار اول في سفارة بلاده لدى قطر بين عامي 2015-2018.
- عين موفدا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان بدءا من العام 2020.
- عين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الفرنسية لدى سفارة بلاده في العراق منذ شباط 2024.
سفير نيجيريا Wasa Segun IGE
- حائز على ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
- حائز على إجازة في العلوم السياسية والشأن العام من جامعة بينين.
- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة.
- عين سكرتيرا ثانيا لدى سفارة بلاده في روما بين عامي 2004-2006.
- عين مستشارا في مكتب وزير خارجية بلاده بين عامي 2009-2012.
- عين مساعدا لمدير قسم شمال ووسط افريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2016-2018.
- عين مديرا مساعدا لدى وزارة خارجية بلاده في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بين عامي 2018-2021.
- عين نائبا لمدير قسم البروتوكول لدى وزارة خارجية بلاده بين عامي 2021-2024.
- منذ العام 2024 عين قائما بالأعمال لدى سفارة بلاده في باريس.
أخبار لبنان
الجمهورية
أوراق
إعتماد
سفراء
الدانمارك
والمانيا
والسويد
وفرنسا
ونيجيريا
التالي
بري استقبل السفير الفرنسي الجديد وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة
عون عرض مع رياشي للعلاقة بين "القوات اللبنانية" ورئاسة الجمهورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-11
رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها
أخبار لبنان
2026-08-11
رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها
0
أخبار لبنان
2026-06-19
عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا
أخبار لبنان
2026-06-19
عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا
0
أخبار لبنان
2026-06-18
السفير عيسى تسلّم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد
أخبار لبنان
2026-06-18
السفير عيسى تسلّم أوراق اعتماد السفير الجزائري الجديد
0
أخبار دولية
2026-06-15
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران
أخبار دولية
2026-06-15
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:25
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وسكاكر ومشروبات غازية مهرّبة في بيروت وصيدا (فيديو وصور)
أمن وقضاء
09:25
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وسكاكر ومشروبات غازية مهرّبة في بيروت وصيدا (فيديو وصور)
0
أخبار لبنان
09:01
وزارة الأشغال: بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة العمل
أخبار لبنان
09:01
وزارة الأشغال: بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة العمل
0
أخبار لبنان
08:59
سلام ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي: الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وتفرغ أساتذة "اللبنانية" سيعرض الخميس المقبل
أخبار لبنان
08:59
سلام ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي: الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وتفرغ أساتذة "اللبنانية" سيعرض الخميس المقبل
0
أخبار لبنان
08:48
مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:48
مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-27
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
أخبار لبنان
2026-07-27
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
0
صحف اليوم
2026-09-02
الجمهورية: سيناريوهان محتملان لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني
صحف اليوم
2026-09-02
الجمهورية: سيناريوهان محتملان لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني
0
صحف اليوم
2026-08-30
بري لـ"الشرق الأوسط": الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدوليّ في الجنوب
صحف اليوم
2026-08-30
بري لـ"الشرق الأوسط": الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدوليّ في الجنوب
0
منوعات
2026-06-21
صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه
منوعات
2026-06-21
صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تسلم الاسير اللبناني مالك كمال غازي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تسلم الاسير اللبناني مالك كمال غازي... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:18
بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
06:18
بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:19
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
أخبار لبنان
04:19
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
0
عالم الطبخ
14:15
سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)
عالم الطبخ
14:15
سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"نخجل مما يفعله شعبنا"… شهادات إسرائيلية عمّا يتعرّض له الفلسطينيون في الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"نخجل مما يفعله شعبنا"… شهادات إسرائيلية عمّا يتعرّض له الفلسطينيون في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل تقصدت تدمير التعليم في لبنان... الارقام تشهد ولبنان ينبُذُ الجَهل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل تقصدت تدمير التعليم في لبنان... الارقام تشهد ولبنان ينبُذُ الجَهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
غاز الطبخ في قلب تحولات أسواق الطاقة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
غاز الطبخ في قلب تحولات أسواق الطاقة العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما مدى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما مدى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:25
رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
أخبار لبنان
04:25
رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
2
فنّ
14:08
بكلمات رومانسية وصور مميزة... نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها من فادي الهاشم (صور)
فنّ
14:08
بكلمات رومانسية وصور مميزة... نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها من فادي الهاشم (صور)
3
فنّ
13:54
بأجواء صيفية عفوية... إليسا في فيديو عفوي على الشاطئ (فيديو)
فنّ
13:54
بأجواء صيفية عفوية... إليسا في فيديو عفوي على الشاطئ (فيديو)
4
أخبار لبنان
13:55
"حزب الله" نفى اي علاقة له بخلية أمنية
أخبار لبنان
13:55
"حزب الله" نفى اي علاقة له بخلية أمنية
5
صحف اليوم
00:08
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:08
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
6
فنّ
13:35
لبداية مرحلة جديدة... نجمة عالمية تتخلى عن اسم عائلتها!
فنّ
13:35
لبداية مرحلة جديدة... نجمة عالمية تتخلى عن اسم عائلتها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
8
أخبار دولية
23:59
وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا
أخبار دولية
23:59
وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More