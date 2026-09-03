بري استقبل السفير الفرنسي الجديد وبحثا في أوضاع لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل،في حضور مستشاره محمود بري في زيارة بروتوكولية لمناسبة تولي السفير دوريل مهامه الديبلوماسية الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.



وكانت الزيارة، مناسبة أيضا تم في خلالها البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.