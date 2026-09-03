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مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2026-09-03 | 08:48
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مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "في إطار المفاوضات مع لبنان، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمتابعة ملف جثامين قادة الجالية اليهودية في لبنان الذين وصفهم بـ"الشهداء الملكيين" والذين اختُطفوا وقُتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي على يد منظمات إرهابية".
وقال المكتب إن رئيس الوزراء يتولى متابعة هذا الملف منذ عقود، منذ توليه منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة، نُفّذت عمليات عديدة لتحديد مكانهم، من جانب لبنان وإسرائيل على حد سواء، بما في ذلك عمليات ميدانية".
ولفت الى أنه "في ضوء هذا النشاط المكثف، تقرر الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".
وأشار الى أنه "بعد استكمال التحقيق معهم، تبيّن أنهم مواطنون لا ينتمون إلى أي منظمة إرهابية، ولم يشاركوا في أعمال إرهابية، ولا يوجد ما يبرر استمرار احتجازهم في إسرائيل".
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