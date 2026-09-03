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سلام: سنواصل العمل للإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

أخبار لبنان
2026-09-03 | 08:20
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سلام: سنواصل العمل للإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
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سلام: سنواصل العمل للإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالماً، تشكّل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. وأتوجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية، ولا سيما إلى السفير ميشال عيسى، على الجهود التي بُذلت في هذا المجال".

كما اكد سلام مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا، والكشف عن مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وقال: "مهما بدا المسار التفاوضي صعباً، سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة، لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، ولا سيما أهلنا في الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها".

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