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وزارة الأشغال: بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة العمل
أخبار لبنان
2026-09-03 | 09:01
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وزارة الأشغال: بدء أعمال تأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة السبت وتعديل حركة السير خلال فترة العمل
أعلنت وزارة الأشغال في بيان، البدء، عبر إحدى الشركات المتعهدة، اعتبارا من يوم السبت في 5 أيلول 2026، بأعمال تعبيد وتزفيت وتأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة، ولا سيما القسم الممتد من محول صوفر ولغاية مفرق قب الياس.
ونظرًا إلى أهمية هذا الطريق باعتباره شريانا أساسيا للنقل وممرا حيويا للمواطنين ولحركة النقل والتجارة الداخلية والخارجية، وحرصا على تنفيذ الأشغال مع الحفاظ قدر الإمكان على انسيابية حركة السير، جرى التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومحافظَي البقاع وجبل لبنان ومفارز السير على طول الطريق، لتنظيم حركة المرور خلال فترة تنفيذ الأعمال.
وبناءً عليه، تعتمد ابتداء من الساعة الخامسة فجرا من يوم السبت في 5 أيلول 2026، خطة السير الآتية:
أولًا – الشاحنات وشاحنات النقل والبيك آب:
يُمنع مرور الشاحنات وشاحنات النقل والبيك آب على طول الطريق الدولي في كلا الاتجاهين، بيروت – البقاع والبقاع – بيروت، خلال فترة تنفيذ الأشغال نهارًا.
ويُسمح لهذه المركبات بالمرور في كلا الاتجاهين عبر الطريق الدولي اعتبارًا من الساعة الخامسة والنصف عصرًا وحتى الساعة الخامسة فجرًا.
ثانيًا – السيارات المتجهة من بيروت إلى البقاع:
تُحوّل حركة السيارات، اعتبارًا من محول صوفر، باتجاه ترشيش – زحلة، عبر طريق صوفر القديم – حمّانا.
ثالثًا – السيارات المتجهة من البقاع إلى بيروت:
تبقى حركة السيارات على طبيعتها عبر الطريق الدولي شتورة – ضهر البيدر – المديرج – صوفر.
وتُطبّق هذه الإجراءات بالنسبة إلى حركة السيارات يوميًا من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، على أن تعود حركة السير بعدها إلى طبيعتها عبر الطريق الدولي. أما الشاحنات وشاحنات النقل والبيك آب، فيُسمح لها بالمرور في كلا الاتجاهين من الساعة الخامسة والنصف عصرًا وحتى الساعة الخامسة فجرًا.
وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل لصيانة وتأهيل الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الطرق الدولية.
وأضاف البيان :"وإذ تدرك الوزارة ما قد يترتب على تنفيذ هذه الأشغال من تعديلات موقتة على حركة السير، تدعو المواطنين وسائقي المركبات إلى التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات والإرشادات الموضوعة في مواقع الأشغال، بما يساهم في إنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة، والحفاظ على السلامة العامة، وتأمين انسيابية الحركة المرورية طوال فترة التنفيذ.
كما تشير الوزارة إلى أنها ستصدر ملاحق لهذا البيان تباعًا، وفق تطور الأعمال وأي تغييرات تطرأ على خطط السير".
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